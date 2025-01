Le dirigeant Tô Lâm félicite les lauréats du Prix journalistique sur l’édification du Parti

Le comité d’organisation de la 9e édition du Prix journalistique sur l’édification du Parti a reçu 2.544 candidatures, soit une augmentation de 15% par rapport à la précédente.

Le leader du Parti a exprimé sa joie d’apprendre que le Prix avait continué à obtenir des résultats exceptionnels en quantité et en qualité, démontrant la réponse active et proactive des organes de presse et des associations des journalistes, ainsi que la participation enthousiaste de nombreux auteurs et groupes d’auteurs des niveaux central et local.

Photo: VNA/CVN

Il a affirmé que ces derniers temps, la presse a largement et efficacement diffusé les politiques et orientations majeures du Parti concernant la "Nouvelle ère", la restructuration de l’appareil politique et les efforts et la détermination pour éliminer les "goulots d’étranglement" qui entravent le développement du pays.

La presse révolutionnaire a clairement démontré son rôle en guidant les pensées et en accompagnant le Parti dans des étapes importantes, en aidant à diffuser la confiance, la responsabilité et les aspirations au développement parmi les gens de toutes les classes, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général Tô Lâm a indiqué que ces contributions ne sont pas seulement le résultat d’un travail créatif mais aussi un témoignage du courage, de l’intelligence et de la responsabilité sociale de la presse dans l’accomplissement de sa mission historique.

Il a reconnu et apprécié les contributions exceptionnelles des organes de presse à l’échelle nationale, en particulier ceux qui couvrent le travail d’édification du Parti.

Soulignant que la tâche la plus importante en 2025 est de réaliser avec succès les objectifs et les plans fixés pour la période 2021-2025, posant ainsi les bases des percées du prochain mandat, il a souligné que le journalisme axé sur l’édification du Parti doit contribuer activement à rendre le Parti de plus en plus sain, fort et digne de sa responsabilité et de sa mission historique de conduire la nation dans le développement pendant la nouvelle ère.

La presse doit suivre de près les tâches politiques et les questions majeures du Parti et du pays pour se concentrer sur une communication complète, profonde et efficace avec des priorités et des accents clairs, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN