Têt

Le président Luong Cuong rend visite à d’anciens dirigeants du Parti et de l’État

À l'approche du Nouvel An lunaire du Serpent 2025, le président de la République, Luong Cuong, s’est rendu ce mercredi matin 22 janvier au domicile du feu secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, pour y allumer de l’encens en hommage à sa mémoire.

>> Le chef du Parti, Tô Lâm, rend visite à d’anciens dirigeants du Parti et de l’État

Photo : VNA/CVN

Le chef d’État a affirmé son respect pour les contributions importantes du feu secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, au pays. Il s’est engagé à continuer à œuvrer pour promouvoir la force de la grande union nationale et réaliser l'aspiration au développement national pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère de développement et de prospérité.

Le même jour, le président Luong Cuong a rendu visite et présenté ses vœux du Têt à l'ancien secrétaire général du Parti, Nông Duc Manh. Il a espéré que l’ancien secrétaire général du Parti Nông Duc Manh continuerait à apporter ses contributions au développement national.

L’ancien secrétaire général du Parti, Nông Duc Manh, s’est déclaré convaincu que sous la direction avisée du Parti et qu’avec le soutien de tout le peuple et de toute l’armée, le Vietnam entrerait dans une nouvelle étape de développement avec des succès encore plus brillants.

Le président Luong Cuong a également rendu visite et offert des cadeaux à l’ancien président Trân Duc Luong.

VNA/CVN