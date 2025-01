Le Premier ministre donne sa vision de l’innovation à Davos

Evaluant le contexte international actuel, il a souligné que l’ère intelligente est une ère de stabilité politique et sans guerre; que l’économie doit croître rapidement mais durablement, l’environnement doit être protégé et personne ne doit être laissé pour compte. En particulier, l’ère intelligente doit aller de pair avec le développement de l’intelligence artificielle et des bases de données.

Pour se préparer à l’ère intelligente, il a déclaré que le Vietnam préconise la promotion de l’amélioration des institutions et des lois, créant des conditions favorables pour que toutes les entités se développent de manière égale dans une économie à plusieurs composantes, déterminant que le développement de l’intelligence artificielle du Vietnam doit être basé sur la base de données du Vietnam.

Le chef du gouvernement a indiqué que la résolution N°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique donnera un puissant coup de pouce aux investissements dans la recherche et le développement.

Le gouvernement vietnamien s’efforce également de garantir les droits de propriété intellectuelle afin de créer un cadre juridique égal pour les investisseurs étrangers dans le secteur technologique, a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué que le gouvernement vietnamien s’efforçait de promouvoir les investissements, de mobiliser les ressources sociales et les entreprises pour le développement des infrastructures de transport, des infrastructures intelligentes, et qu’il prévoyait d’achever la construction d’un centre de données en juin 2025.

Il a souligné que bien que le Vietnam soit un pays moins lotis avec un point de départ bas et une économie en transition, grâce à ces efforts, le pays est devenu un partenaire important dans la coopération en matière de recherche et développement et est une destination attractive pour les grands groupes technologiques mondiaux telles que Samsung et NVIDIA.

Interrogé sur la capacité du Vietnam à équilibrer ses relations avec les États-Unis et la Chine dans le contexte de la concurrence stratégique, il a souligné que le Vietnam est déterminé à maintenir sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation, de diversification de ses relations extérieures, étant un bon ami, un partenaire fiable, un membre actif et responsable de la communauté internationale.

En réponse aux inquiétudes liées à l’excédent commercial du Vietnam avec les États-Unis, il a déclaré que le Vietnam est toujours prêt à écouter, discuter et résoudre les problèmes auxquels s’intéressent ses partenaires; que le Vietnam souhaite promouvoir ses avantages compétitifs, augmenter ses importations et sa coopération dans des domaines où les États-Unis ont des atouts et où le Vietnam a des besoins tels que l’aviation et la haute technologie.

Partageant les estimations de la présentatrice et cheffe de la rédaction du Financial Times, Gillian Tett, sur les défis du changement climatique et de la conciliation de la croissance économique avec la protection de l’environnement, il a souligné qu’en tant que l’un des pays les plus touchés par le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer, le Vietnam est fermement déterminé à ramener ses émissions nettes à zéro et à faire des efforts pour promouvoir la transformation verte et la production verte.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a partagé avec plaisir quelques exemples spécifiques, tels que le développement d’un million d’hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions, pour contribuer à la fois à assurer la sécurité alimentaire mondiale et à promouvoir la croissance verte.

En ce qui concerne le domaine de la transition énergétique, il a déclaré que le Vietnam accélérait et faisait des efforts pour perfectionner les institutions afin de libérer des ressources pour le développement des énergies renouvelables et de lancer un projet d’énergie nucléaire pour assurer un approvisionnement en énergie propre pour le développement national.

Les messages du chef du gouvernement vietnamien ont été plébiscités par les délégués présents. Le succès du dialogue politique du WEF a contribué à consolider le rôle et la position internationaux du pays, à diffuser les grandes réalisations du pays au cours des dernières années, ainsi que sa vision et ses perspectives de développement. Le développement du Vietnam dans la nouvelle ère, l’ère d’ascension nationale.

