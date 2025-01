Les investissements dans les hautes technologies au Vietnam en débat au 55e WEF

L’événement, organisé conjointement par le ministère du Plan et de l’Investissement, le ministère des Affaires étrangères, FPT Corporation et VinaCapital, a réuni des responsables vietnamiens et des représentants des groupes vietnamiens tels que Viettel, VNPT, EVN, VNR, Sovico, VinaCapital et des géants internationaux tels que me Google, City Group, Schneider Electric, Qualcomm, Visa, Ericsson, Hyundai Motor et A.P. Moller Capital.

Photo : VNA/CVN

Le président-directeur général de FPT Corporation, Truong Gia Binh, a mis l’accent sur le passage du Vietnam de la mentalité de la gestion à la facilitation, du contrôle du processus à la focalisation sur les résultats, tout en soulignant l’objectif du pays d’atteindre une croissance à deux chiffres, la science, la technologie et l’innovation, en particulier l’IA, la transformation numérique, les semi-conducteurs et le big data, étant des motivations importantes.

Avec un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards d'USD dans le secteur technologique et un million de travailleurs dans le secteur technologique, le Vietnam espère collaborer avec des partenaires pour décoller ensemble dans l’ère de la technologie intelligente.

Les représentants de Google, Schneider Electric et A.P. Moller Capital ont exprimé leur confiance dans le potentiel du pays à devenir le pôle technologique de l’ASEAN. Ils ont cité la situation stratégique du Vietnam et ses vastes opportunités de développement au-delà de la technologie, notamment dans les domaines des infrastructures, de la logistique et des soins de santé. En outre, ils ont souligné la nécessité de poursuivre les réformes institutionnelles et d’offrir des incitations à l’investissement plus attractives.

Le ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, a détaillé la réforme du climat des investissements du Vietnam pour devenir une destination sûre, efficace et compétitive, soulignant le passage à des mécanismes d’inspection postérieure qui aident à réduire les délais d’approbation des projets de deux à trois ans. Il a également révélé des plans visant à ajuster la part des investissements étrangers dans les secteurs prioritaires tels que les aéroports et les ports maritimes, afin d’attirer les fonds d’infrastructure.

Le ministre a également annoncé des progrès dans la création d’un centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et d’un centre financier régional à Dà Nang, exprimant son espoir que les partenaires apporteront leur expertise et partageront leur expérience dans le développement des installations à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, invitant les partenaires internationaux à apporter leur expertise dans l’élaboration des politiques.

S’exprimant au nom du Premier ministre, le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Nên, a souligné la reconnaissance par le Vietnam du développement de haute technologie comme étant la clé de la compétitivité économique et de la modernisation. Il a souligné l’attractivité croissante du pays pour les investisseurs internationaux, comme en témoignent la présence des géants technologiques comme Samsung, Intel, Nvidia, Google et Meta, ainsi que la croissance rapide de grands groupes technologiques vietnamiens tels que Viettel, VNPT et FPT.

Croissance économique durable

L’attractivité du Vietnam pour les investisseurs en haute technologie découle de sa stabilité politique, de sa croissance économique durable, de sa main-d’œuvre de qualité, de l’amélioration des infrastructures et de son écosystème industriel dynamique, a-t-il déclaré, ajoutant qu’alors que le gouvernement s’efforce d’adopter un modèle de croissance centré sur la science et la technologie, il accorde la priorité aux investissements sélectifs dans les projets de haute technologie, les semi-conducteurs, l’IA, la recherche et le développement, les énergies renouvelables et l’hydrogène vert.

Nguyên Van Nên a affirmé que le gouvernement vietnamien s’engage à soutenir les investisseurs pour développer les secteurs de haute technologie par le biais d’incitations concernant l’investissement et les sources humaines de haute qualité, soulignant le principe de "bénéfices harmonisés, risques partagés" et la promesse que "les engagements pris sont des engagements tenus".

Il a également espéré que les entreprises étrangères continueraient d’accompagner le gouvernement et leurs homologues vietnamiennes pour défricher de nouvelles opportunités d’investissement dans les domaines correspondant aux atouts et au potentiel des deux parties.

VNA/CVN