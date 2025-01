Le PM Pham Minh Chinh rencontre le président ukrainien Volodymyr Zelensky

Les deux dirigeants ont affirmé l'importance de l'amitié et de la coopération traditionnelles, du partenariat global et de la coopération entre le Vietnam et l'Ukraine, et ont souhaité maintenir et promouvoir la coopération bilatérale, notamment l'échange de délégations à tous les niveaux, continuer à rechercher des mesures efficaces et appropriées pour maintenir la dynamique de croissance et rétablir rapidement les échanges commerciaux entre les deux pays, et reprendre les activités du Comité intergouvernemental de coopération économique et commerciale.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la position équilibrée, objective et cohérente du Vietnam sur le conflit russo-ukrainien, à savoir que tous les différends doivent être résolus par des moyens pacifiques et appropriés, conformément aux principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations unies, notamment le respect pour l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale des pays, le non-recours à la force ou à la menace de la force et la prise en compte des intérêts légitimes des parties concernées, soutenir les efforts de médiation de la communauté internationale pour rechercher une solution pacifique durable au conflit avec la participation de toutes les parties concernées, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies.

Le Vietnam est prêt à se joindre aux efforts de la communauté internationale pour promouvoir le dialogue et rechercher des solutions pacifiques pour mettre rapidement fin au conflit actuel. A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au gouvernement ukrainien de continuer à soutenir la garantie de la sécurité des vies et des biens, et de créer des conditions favorables pour les citoyens vietnamiens qui vivent et travaillent actuellement dans ce pays d'Europe de l'Est.

VNA/CVN