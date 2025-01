Le président de l’Assemblée nationale travaille avec des universités de Cân Tho

>> Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, reçoit le président de l’APF

>> Le président de l'AN reçoit l’Administratrice de l'Organisation internationale de la Francophonie

>> Le président de l'AN reçoit le président marocain de la Chambre des représentants à Cân Tho

Photo : VNA/CVN

En visitant l’Université de Cân Tho, le plus haut législateur a salué le développement remarquable de l’institution au cours de ses près de 60 ans d’histoire. L’université s’est distinguée en se classant parmi les dix meilleures universités du Vietnam et en adoptant une philosophie éducative de "Communauté - Intégralité - Excellence".

Il a souligné les réalisations académiques de l’université, notant son leadership national dans le nombre d’enseignants ayant obtenu les titres de professeur et de professeur associé pendant deux années consécutives. Le prestigieux établissement compte actuellement 24 professeurs et 182 professeurs associés, renforçant son rôle central au service du développement socio-économique dans le delta du Mékong et au Vietnam.

En plus d’élargir son échelle d’enseignement avec l’inscription de près de 9.600 étudiants de premier cycle, plus de 1.100 candidats à la maîtrise et 78 chercheurs en doctorat en 2024, l’institution a renforcé ses partenariats internationaux.

Pour l’avenir, Trân Thanh Mân a appelé à des objectifs de développement plus ambitieux, exhortant l’Université de Cân Tho à élever son statut de leader du delta du Mékong à l’une des principales institutions d’Asie. Il a souligné l’importance d’adapter les programmes éducatifs aux besoins de main-d’œuvre régionale et de préparer les enseignants à la réforme de l’éducation.

Il a exhorté l’université à adopter la Résolution N°57-NQ/TW du Politburo sur le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale, notant que l’Assemblée nationale s’efforce de supprimer les barrières institutionnelles et de mettre en œuvre des politiques révolutionnaires dans la recherche scientifique et le développement des infrastructures scientifiques et technologiques.

À l’occasion du Nouvel An lunaire 2025, le président de l’Assemblée nationale a exprimé son espoir de voir l’université accomplir de nouvelles réalisations pour entrer dans la nouvelle ère - celle d’ascension nationale.

Le même jour, il a visité l’Université Nam Cân Tho, où il a rencontré les dirigeants de l’institution et a adressé ses vœux du Nouvel An lunaire. Fondée en 2013, l’université a pour objectif de former une main-d’œuvre de haute qualité avec une expertise avancée dans les domaines de la santé, du développement socio-économique et de la technologie pour contribuer au développement du delta du Mékong et du pays dans son ensemble. Dans le classement des universités vietnamiennes 2024, elle se classe 61e parmi plus de 230 universités du pays, gagnant 37 places par rapport à 2023.

Le plus haut législateur a exprimé sa satisfaction quant aux réalisations de l’université au cours des 12 dernières années. Il a exhorté l’école à continuer de mettre en œuvre les résolutions du Politburo sur le développement socio-économique et la défense nationale et la protection de la sécurité dans le delta, sur la réforme fondamentale et globale de l’éducation et de la formation au service de l’industrialisation et de la modernisation dans le contexte d’une économie de marché à orientation socialiste et de l’intégration internationale, et sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale.

Trân Thanh Mân a également souligné l’importance de comprendre les directives du Parti et les politiques de l’État, en particulier les lois relatives à l’éducation, à la formation et à la science et à la technologie.

Tout en reconnaissant que les réalisations de l’université ne sont que des étapes initiales, il a exprimé l’espoir qu’elle continuera à améliorer la qualité de son enseignement et deviendra l’un des principaux centres d’éducation et de formation dans le delta du Mékong.

VNA/CVN