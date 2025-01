Le chef du Parti, Tô Lâm, rend visite à d’anciens dirigeants du Parti et de l’État

Dans l'après-midi du 19 janvier, à Hanoï, à l'approche du Têt traditionnel de l'Année du Serpent 2025, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a rendu visite et présenté ses vœux à l'ancien secrétaire général du Parti, Nông Duc Manh.

>> Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, rencontre des anciens dirigeants de la Police

>> Le président Luong Cuong adresse ses vœux du Têt aux anciens dirigeants

Photo : VNA/CVN

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, Tô Lâm a remercié Nông Duc Manh pour son soutien continu, ses contributions précieuses et ses observations avisées destinées au Parti et à l’État au fil des ans.

L’ancien secrétaire général Nông Duc Manh a salué les réalisations importantes obtenues par le pays ces derniers temps. Il s’est déclaré convaincu qu’à l’entrée dans une nouvelle ère, marquée par l’épanouissement de la nation, le Vietnam atteindrait de nouveaux et grands succès sous la direction du Parti Communiste du Vietnam.

Le même jour, le secrétaire général Tô Lâm s’est rendu au domicile du feu président Trân Dai Quang pour y allumer de l’encens en hommage à sa mémoire.

Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé son respect pour les contributions importantes du président Trân Dai Quang au pays. Il a également réaffirmé son engagement à poursuivre les efforts pour bâtir un Vietnam toujours plus prospère, durable et confiant dans sa progression vers une nouvelle ère de développement national.

VNA/CVN