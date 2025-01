Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le président du Panama à Davos

Lors de la rencontre, le Premier ministre vietnamien a affirmé que le Vietnam attache de l'importance au rôle et à la position du Panama dans les régions d'Amérique centrale et d'Amérique latine, et se souvient toujours et apprécie le soutien que le peuple panaméen a apporté au Vietnam dans l’œuvre de la lutte pour la libération nationale dans le passé et de la construction nationale d’aujourd'hui.

Photo : VNA/CVN

Le président du Panama a affirmé que le Vietnam joue un rôle important pour le Panama, exprimant son admiration pour les efforts du Vietnam pour se développer comme il le fait aujourd'hui après avoir lutté pour retrouver la paix et l'indépendance nationale. Il a souligné que dans un monde de plus en plus compétitif, les deux pays doivent renforcer leur coopération.

Le président du Panama a affirmé que les deux pays disposent de nombreux domaines dans lesquels ils peuvent renforcer leur coopération et se compléter, tels que la coopération en matière de commerce et de services.

Pour rendre les relations entre les deux pays de plus en plus efficaces et substantielles, les deux dirigeants ont convenu que les deux parties devaient accroître les échanges de délégations, en particulier de délégations de haut niveau ; renforcer la coopération en matière de commerce et d’investissement ; élargir la coopération à de nouveaux domaines tels que les infrastructures, les voitures électriques, les produits pharmaceutiques, le développement du tourisme et les échanges interpersonnels.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que, sur la base de son expérience dans l'agriculture et la production de riz, le Vietnam est prêt à partager son expérience et à soutenir le Panama dans la production alimentaire, en particulier la riziculture. Le Vietnam est également prêt à faciliter la tâche des entreprises panaméennes pour qu’elles puissent faire des affaires et investir au Vietnam et accéder aux 60 marchés partenaires de l’ALE que le Vietnam a signé et met en œuvre.

A cette occasion, le Premier ministre Phaù Minh Chinh a transmis l'invitation du secrétaire général du Parti To Lam et du président Luong Cuong au président José Raúl Mulino Quintero de se rendre prochainement au Vietnam. Le président du Panama a accepté avec plaisir.

VNA/CVN