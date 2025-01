Le président de la République salue les réalisations des forces de la garde

Photo : VNA/CVN

Depuis leur fondation il y a plus de 70 ans, les forces de la Garde ont toujours accompli avec brio toutes les tâches qui leur ont été assignées, méritant d'être une force importante, fiable et absolument loyale du Parti, de l'État et du peuple, a estimé le président Luong Cuong.

Il a dit que 2025 était une année extrêmement importante, avec plusieurs grands événements, tout en soulignant que les exigences et les tâches pour les forces de la Garde en 2025 et les années suivantes seraient particulièrement lourdes. Il leur a donc demandé de redoubler d’efforts pour surmonter toutes les difficultés afin de bien mener à bien leurs tâches politiques assignées.

Luong Cuong a souhaité les voir promouvoir leurs traditions héroïques, acquérir de nouveaux résultats, contribuant ainsi au processus d’édification et de défense de la Patrie en cette nouvelle conjoncture.

VNA/CVN