Le PM Pham Minh Chinh à un séminaire sur le développement à l'ère de l'intelligence

Dans le cadre de sa participation à la 55 e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) et de ses activités bilatérales en Suisse, le Premier ministre Pham Minh Chinh a pris la parole lors d’un séminaire sur l’avenir du commerce et du développement mondiaux à l’ère de l’intelligence, mardi 21 janvier (heure locale), à Davos.

Ce séminaire, conçu spécifiquement par le WEF pour le Vietnam, était placé sous le thème "S'orienter vers la 16e Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) : l’avenir du commerce et du développement mondiaux à l’ère de l'intelligence". Il visait à discuter des tendances du commerce et de l’investissement mondiaux et à préparer l’agenda de la CNUCED 16, qui sera organisée par le Vietnam à la fin 2025.

Lors du séminaire, Pham Minh Chinh a appelé les pays à renforcer leur coopération, à œuvrer ensemble pour lutter contre le protectionnisme et à promouvoir le commerce multilatéral en faveur du développement.

Face aux défis de l’ère de l'intelligence, le Premier ministre a affirmé la nécessité d’une approche globale, prenant en compte quatre aspects principaux : la géopolitique et la sécurité, l’économie, l’environnement, et la société.

Il a également échangé avec la secrétaire générale de la CNUCED, des dirigeants d’organisations internationales, des experts et des universitaires, mettant en lumière les progrès socio-économiques du Vietnam, notamment sa participation active à la chaîne d’approvisionnement mondiale et sa politique de "ne laisser personne de côté".

Ambition du Vietnam

Le Premier ministre a affirmé l’ambition du Vietnam de figurer parmi les 15 premiers pays en termes d’Indice mondial de l’innovation, devenant ainsi un modèle international en matière d’innovation et de résilience face aux fluctuations économiques mondiales.

À cette occasion, des organisations internationales ont fourni des conseils au Vietnam sur sa stratégie de développement, notamment sur l’exploitation du dynamisme et de la créativité des jeunes générations, la transformation des investissements étrangers en avantages concrets pour le développement, la promotion de l’innovation.

La secrétaire générale de la CNUCED, Rebeca Grynspan, a souligné que le commerce mondial était confronté à de nombreux risques, tels que le protectionnisme, la concurrence accrue et les risques de guerres commerciales. Elle a appelé les pays à renforcer la coopération, l’ouverture, l’intégration et le commerce multilatéral pour favoriser un développement mutuel, réduire les inégalités et ne laisser personne de côté.

Modéré par Rebeca Grynspan, le séminaire a réuni des dirigeants et hauts représentants de différentes organisations internationales, telles que l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Fonds international de développement agricole (FIDA), l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), ainsi qu’un certain nombre de chercheurs et experts de renom.

