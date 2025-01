Partage d'expériences dans le développement du centre financier international

L'événement de Davos, organisé par Hô Chi Minh-Ville et le groupe Sovico, a vu la participation du secrétaire du Comité municipal du Parti Nguyen Van Nên, des ministres et des responsables de divers ministères, agences et localités, ainsi que des dirigeants d'entreprises vietnamiennes de premier plan telles que Viettel, VNPT, Vietnam Electricity (EVN), Vietnam Railways Corporation, FPT Corporation et Sovico Group.

Photo : VNA/CVN

Il a notamment été marqué par la participation de dirigeants de plus de 40 organisations et d'entreprises mondiales de premier plan dans les domaines de la technologie, de l'énergie et de la finance, notamment Automatic, Ava Labs, Bangkok Bank, Brosnan, C4IR, Grab, GS Engineering & Construction Corp, Heineken, HSBC, Intel, JIBC, Manulife Financial, Mastercard, Mountain Partners AG, Swiss FinTech Association, The Perot Group et VISA ; ainsi que de représentants du WEF.

S'exprimant lors de la table ronde, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les deux sujets de discussion sont étroitement liés au WEF.

Promotion de la science et de la technologie

Grâce aux efforts conjoints de toutes les parties, le C4IR a été inauguré à Hô Chi Minh-Ville, et la construction du Centre financier international dans la ville est également en cours, a-t-il partagé, affirmant que la création du C4IR a joué un rôle important dans la promotion de la science et de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique.

Pour assurer le fonctionnement efficace des deux centres, le Vietnam continuera de perfectionner son cadre institutionnel vers une plus grande ouverture et des procédures simplifiées, et de maximiser les ressources pour le développement. Les efforts porteront également sur l'accélération de la construction et de la modernisation des infrastructures et sur la promotion de la formation des ressources humaines, a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement vietnamien a appelé les entreprises nationales et internationales, ainsi que les dirigeants des ministères, des secteurs et de la ville d'Hô Chi Minh-Ville, à partager leurs expériences et à discuter des questions d'intérêt, en particulier des obstacles, et à formuler des recommandations pour accélérer et stimuler le développement révolutionnaire des deux centres.

Il a souligné l'importance de créer des projets et des produits emblématiques dans la ville pour célébrer les grands anniversaires de la nation, favoriser la confiance et le courage, et contribuer à l'entrée du pays dans une nouvelle ère - celle du développement fort, de la prospérité et du bonheur du peuple vietnamien.

Lors de l'événement, les participants ont discuté du rôle du C4IR et de son potentiel pour devenir un pôle technologique dans la région de l'ASEAN et dans le monde. Ils ont partagé leurs expériences dans le développement de centres financiers et ont souligné les opportunités de coopération au développement avec le centre financier international de Hô Chi Minh-Ville, en particulier les recommandations pour le Vietnam et les plans d'investissement dans le pays.

Ils ont mis l'accent sur les stratégies visant à attirer des capitaux et des partenaires internationaux, dans le but de faire de Ho Chi Minh-Ville un centre financier de premier plan dans la région et dans le monde. Ils ont également souligné le rôle de ce centre en tant que pont important reliant les entreprises internationales et le marché vietnamien.

S'engageant à soutenir le Vietnam dans le développement du C4IR et du centre financier international de Hô Chi Minh-Ville, ils ont proposé que le Vietnam continue de perfectionner son cadre institutionnel ainsi que ses infrastructures matérielles et immatérielles telles que les transports, l'énergie, la logistique et l'infrastructure numérique ; de mettre en œuvre des politiques d'incitation ; de promouvoir le marché ; et de construire un écosystème pour le développement de la science et de la technologie, de l'innovation, de la transformation numérique et de la finance.

Nguyen Thanh Hung, fondateur et président du groupe Sovico, a déclaré que les réalisations importantes de Sovico dans des domaines tels que l'aviation, la finance et l'immobilier lui servent de base pour continuer à investir dans de nouveaux domaines stratégiques tels que la technologie, l'infrastructure numérique et les énergies renouvelables.

Sovico s'engage à accompagner le gouvernement dans les initiatives nationales sur l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs, en contribuant à renforcer les capacités de haute technologie et à développer un Vietnam moderne et intelligent avec un développement rapide et durable dans la nouvelle ère. Il a déclaré qu'il pensait que le pays deviendrait à l'avenir un nouveau pôle de haute technologie dans la région.

Lors de l'événement, le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen, et les ministres vietnamiens ont clarifié les questions des investisseurs et des entreprises étrangères.

VNA/CVN