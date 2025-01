Le Vietnam et le Laos cherchent à nouer des liens législatifs

Photo : VNA/CVN

Cette rencontre a eu lieu dans le cadre de la réunion du Bureau de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et de la Conférence parlementaire sur l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et la lutte contre le changement climatique qui étaient organisés par l'Assemblée nationale.

Trân Thanh Mân a remercié l'AN lao, ainsi que Sommad Pholsena personnellement, pour leur participation à ces événements, organisés par l'organe législatif vietnamien.

Il a félicité le Laos pour ses réalisations au cours des dernières années et a exprimé sa conviction que le pays voisin surmontera tous les défis et réussira à construire une nation de plus en plus prospère avec un rôle et une position toujours plus élevés sur la scène internationale.

Pour sa part, le visiteur a salué le thème du forum dans le contexte des pays confrontés à des défis mondiaux tels que la sécurité alimentaire et le changement climatique, en particulier l'initiative dans l'important discours du président de l'AN du Vietnam lors de la séance d'ouverture.

Trân Thanh Mân a déclaré que le Vietnam accorde une priorité absolue à la consolidation et au renforcement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération globale avec le Laos, et soutient toujours la cause de la construction, de la protection et du développement du Laos.

VNA/CVN