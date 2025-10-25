Le secrétaire général du PCV reçoit le dirigeant lao Thongloun Sisoulith

Le 25 octobre à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a reçu le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, venu à Hanoï pour participer à la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité.

Le chef du PCV, Tô Lâm, a salué la présence personnelle du dirigeant Thongloun Sisoulith et de la délégation lao à l'événement, affirmant que cette participation contribuerait de manière importante au succès global de la cérémonie.

Il a exprimé sa haute appréciation pour les réalisations importantes obtenues par le Parti, l’État et le peuple lao ces dernières années, en particulier dans l’édification du Parti, la consolidation du système politique, la révision constitutionnelle et la réforme institutionnelle, créant ainsi un nouvel élan pour le développement national.

Il a affirmé le ferme soutien du Vietnam au processus de réforme du Laos, ajoutant que le Vietnam est disposé à partager ses expériences avec le Laos et à l’assister pour organiser avec succès des événements nationaux importants.

Le secrétaire général du PPRL et président lao s’est déclaré heureux de participer à l’événement en tant qu’invité d’honneur et de témoigner de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité. Il a félicité le Vietnam pour son rôle proactif et actif dans les négociations depuis le début et pour l’accueil de cet événement.

Thongloun Sisoulith a exprimé son admiration pour le développement remarquable du Vietnam au cours de 40 années de Renouveau, notamment sa stabilité politique, sa croissance économique durable et son prestige international croissant.

Les deux dirigeants ont hautement apprécié le développement substantiel et global des relations de coopération entre le Vietnam et le Laos. Ils ont convenu de promouvoir la croissance du commerce bilatéral, d'élargir la connectivité des infrastructures et de mettre en œuvre efficacement les projets de coopération stratégique, créant ainsi un nouvel élan pour une période de coopération au développement à long terme efficace et durable, dans l'intérêt commun des deux pays.

Ils ont convenu qu’en cette période d’incertitude de la situation internationale, les deux pays doivent renforcer davantage leur solidarité, intensifier les consultations, se coordonner étroitement et se soutenir mutuellement sur les forums multilatéraux, régionaux et au sein de l’ASEAN.

