Petit-déjeuner de travail des PM du Vietnam, du Cambodge et du Laos

À l’occasion de sa participation au 47 e Sommet de l’ASEAN et des réunions connexes tenus à Kuala Lumpur (Malaisie), le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, a eu, dans la matinée du 27 octobre, un petit-déjeuner de travail avec son homologue cambodgien Samdech Thipadei Hun Manet et son homologue lao Sonexay Siphandone.

Photo : VNA/CVN

Les trois Premiers ministres ont échangé sur les domaines de coopération ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Ils ont constaté le développement positif et continu des relations Vietnam - Cambodge - Laos, marquées par une grande confiance politique et une coopération étroite dans tous les domaines, notamment à travers des échanges réguliers de délégations de haut niveau, le bon fonctionnement des mécanismes de coopération et le renforcement des liens en matière de défense et de sécurité.

Ils ont souligné que, dans le contexte actuel, il est essentiel de préserver et de promouvoir la tradition de solidarité et d’attachement entre les trois pays.

Les trois dirigeants ont convenu d’intensifier la coopération dans les domaines de l’économie numérique et de la gouvernance électronique. Ils ont également décidé de renforcer la coopération dans la lutte contre la criminalité, de préserver les frontières communes d’amitié, de paix, de stabilité et de développement, d’accélérer la délimitation et le bornage des frontières, et de prévenir les actes hostiles visant à saper les relations entre les trois pays, notamment dans le cyberespace.

Les Premiers ministres ont par ailleurs insisté sur la nécessité d’accélérer la connectivité des infrastructures de transport, de promouvoir la coopération au développement en faveur des zones frontalières et de donner un nouvel élan à la coopération économique, commerciale, d’investissement et financière, dans le but de porter le commerce bilatéral Vietnam - Cambodge à 20 milliards de dollars et celui entre le Vietnam et le Laos à 5 milliards de dollars dans un avenir proche.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre cambodgien a remercié le Vietnam, le Laos ainsi que les autres membres de l’ASEAN, en particulier la Malaisie - qui assure la présidence de l’ASEAN en 2025 - et les États-Unis, pour leur soutien ayant permis au Cambodge et à la Thaïlande de parvenir à un accord sur le mécanisme de supervision du cessez-le-feu, illustrant le rôle central de l’ASEAN.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa gratitude aux gouvernements du Cambodge et du Laos pour l’envoi de délégations de haut niveau et de militaires pour participer aux défilés célébrant le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025), ainsi que le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025). Il a également salué la présence du Cambodge et du Laos à la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité - dite Convention de Hanoï -, organisée les 25 et 26 octobre à Hanoï.

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné que la présence de dirigeants des trois pays aux événements majeurs de chacun véhicule un message fort sur la solidarité et l’attachement traditionnels entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

À cette occasion, il a souhaité que les gouvernements cambodgien et lao continuent de soutenir les communautés d’origine vietnamienne vivant sur leurs territoires afin qu’elles puissent s’y établir durablement, s’intégrer harmonieusement et contribuer activement au développement de leurs pays d’accueil ainsi qu’au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les trois nations.

VNA/CVN