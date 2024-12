Le SG du Parti lance un appel à intensifier les actions pour atteindre les objectifs

Photo : VNA/CVN

La résolution n° 18-NQ/TW du 25 octobre 2017 du XIIe Comité central du Parti avait pour but de rationaliser la structure de l'État, d'améliorer son fonctionnement et d'accroître sa performance.

Réunie aussi sous un format hybride, la conférence a permis d'analyser en profondeur la situation socio-économique des 11 premiers mois et d'envisager des stratégies pour faire face aux défis à venir.

Lors de son allocution, le secrétaire général (SG) du Parti, Tô Lâm, a exhorté à une profonde mutation des méthodes de travail afin de concrétiser les ambitions fixées par la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti.

Pour atteindre son objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030 et un pays à revenu élevé d'ici 2045, le Vietnam devra maintenir un taux de croissance à deux chiffres de manière soutenue dans les années à venir, a-t-il indiqué.

Il a souligné que le Comité central, le gouvernement et l'Assemblée nationale travaillent de concert pour surmonter les obstacles et poser les bases d'un essor économique du pays. Le secrétaire général a appelé à une poursuite des réformes institutionnelles et à une accélération de la modernisation administrative afin de créer un environnement propice au développement. Il a souligné que les orientations stratégiques sont claires, il faut désormais passer à l'action.

Une mobilisation politique maximale

Tô Lâm a rappelé que le développement économique doit aller de pair avec la résolution des problèmes sociaux, la protection de l'environnement et l'amélioration du bien-être de la population.

Concernant les congrès des organisations du Parti à tous les niveaux, Tô Lâm a exigé un strict respect de la Charte du Parti, des règlements internes et de la législation en vigueur par les comités du Parti à tous les échelons.

Le Comité central du Parti continue de recevoir des avis et commentaires d'organisations du Parti, de scientifiques, d'intellectuels et de personnes de tous horizons pour compléter et finaliser les documents à soumettre au XIVe Congrès national du Parti, a-t-il indiqué.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique, le secrétaire général a exigé une mobilisation politique maximale pour la mise en œuvre de cette réforme.Il a qualifié cette tâche de révolution dans la rationalisation de l'appareil d'État, appelant tous les niveaux à élaborer leurs propres propositions dans les délais impartis, afin de présenter un projet finalisé au Comité central au premier trimestre 2025.

Le secrétaire général a souligné la nécessité d'une mise en œuvre à la fois rapide et prudente, afin d'aboutir à la meilleure solution possible. Le secrétaire général Tô Lam a exhorté les membres du Parti à faire preuve d'un sens élevé du devoir envers le Parti, l'État et le peuple, et à déployer tous leurs efforts pour accélérer la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique, afin de surmonter les défis et d'atteindre les objectifs fixés pour 2024, 2025 et au-delà.

VNA/CVN