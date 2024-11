Le secrétaire général Tô Lâm parle de la nouvelle ère de développement

>> Le secrétaire général du Parti Tô Lâm s'exprime sur la nouvelle ère de la nation

>> Adapter le leadership du Parti à la nouvelle ère de développement

Photo : VNA/CVN

Il s'agit d'un thème particulièrement important pour préparer l'élaboration et la finalisation des documents des Congrès des organisations du Parti à tous les niveaux, en vue du XIVe Congrès national du Parti, et pour définir des orientations pour le développement et la défense du pays dans la nouvelle ère.

Concernant la nouvelle ère, l'ère du progrès du peuple vietnamien, le secrétaire général Tô Lâm a souligné qu'il s'agissait d'une ère de développement, d'une ère de richesse, d'une ère de prospérité sous la direction du Parti communiste, et de construction avec succès d’un Vietnam socialiste avec un peuple riche, un pays puissant, démocratique, équitable et civilisé.

Le but de cette ère est un peuple riche, un pays puissant, démocratique, équitable, civilisé, développé selon le régime social socialiste, à la hauteur des puissances des cinq continents. La priorité absolue de la nouvelle ère est la mise en œuvre réussie des objectifs stratégiques : D’ici 2030, le Vietnam deviendra un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu moyen de la tranche supérieure ; D’ici 2045, le Vietnam deviendra un pays socialiste développé à revenu élevé...

Le début de la nouvelle ère est le XIVe Congrès national du Parti. Désormais, tous les Vietnamiens, sous la direction du Parti, s'unissent pour profiter pleinement des opportunités et des avantages, surmonter les risques et les défis et développer le pays de manière intégrale et rigoureuse.

S’agissant des orientations stratégiques pour amener le pays dans la nouvelle ère, le secrétaire général a demandé que les méthodes de direction et de gouvernance du Parti soient strictement mises en œuvre.

Il a insisté sur la nécessité de se concentrer sur la rationalisation de la structure organisationnelle, d’améliorer fortement la promulgation et la mise en œuvre des résolutions du Parti, de construire des cellules de parti solides, puissantes et capables de concrétiser les résolutions du Parti, d’adopter des réformes dans le travail d'inspection et de supervision, de promouvoir l'application des technologies de l'information et de la transformation numérique dans les activités du Parti...

Photo : VNA/CVN

Soulignant un certain nombre de solutions sur le personnel, le secrétaire général a souligné l’importance des réformes dans le recrutement, la formation, la promotion, la nomination, la mobilisation et l'évaluation des cadres.

Concernant un certain nombre de solutions et d'orientations stratégiques pour le développement économique, Tô Lâm a demandé de faire des avancées plus fortes dans les institutions de développement, de supprimer les goulots d'étranglement et les barrières, de placer les citoyens et les entreprises au centre des préoccupations... La synchronisation et les percées dans la construction d'infrastructures socio-économiques sont les plus hautes priorités.

En outre, le secrétaire général a clairement déclaré que le droit dans l'État de droit socialiste devait être continuellement amélioré pour institutionnaliser les lignes directrices et les politiques du Parti, promouvoir la démocratie, pour le peuple, reconnaître, respecter, garantir et protéger les droits de l'homme et les droits civils.

Concernant la transformation numérique, le secrétaire général a présenté un certain nombre de solutions axées principalement sur la création d'un corridor juridique pour le développement numérique, créant ainsi une base permettant au Vietnam de saisir les opportunités de la quatrième révolution industrielle.

Soulignant que le gaspillage entraînait de nombreuses conséquences graves pour le développement, le secrétaire général a insisté sur la nécessité de promouvoir la prévention et la lutte contre ce phénomène...

Le secrétaire général a souligné qu'il s'agissait là de quelques contenus fondamentaux qui devaient être analysés et mis en œuvre dans les temps à venir afin de "construire un Vietnam pacifique, uni, indépendant, démocratique, riche et puissant, apportant une contribution digne à la cause révolutionnaire mondiale".

VNA/CVN