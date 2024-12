Le président de l’Assemblée nationale et son épouse partent pour Singapour et le Japon

Le 1 er décembre à midi, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, et son épouse, Nguyên Thi Thanh Nga, ainsi qu'une délégation de haut rang de l'organe législatif, ont quitté Hanoï pour effectuer des visites officielles à Singapour et au Japon.

Photo : VNA/CVN

Ces visites se font à l’invitation du président du Parlement de Singapour, Seah Kian Peng, et de son épouse, et du président de la Chambre des conseillers du Japon, Sekiguchi Masakazu, et de son épouse.

Les visites visent à promouvoir la coopération entre l'Assemblée nationale vietnamienne avec le Parlement de Singapour et la Diète du Japon.

Elles contribuent à promouvoir le partenariat stratégique Vietnam - Singapour et à affirmer l’importance accordée par le Vietnam au partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde Vietnam - Japon.

C'est l'occasion pour les délégations de haut niveau de l'Assemblée nationale vietnamienne, du Parlement de Singapour et de la Diète du Japon de discuter de questions internationales et régionales d'intérêt commun.

Les visites visent en outre à partager des informations et des expériences sur les activités parlementaires entre le Vietnam, Singapour et le Japon, démontrant l'intérêt du Parti et de l’État pour la communauté vietnamienne à l'étranger.

VNA/CVN