Le secteur pétrolier maintient sa croissance face aux fluctuations du marché

Alors que les tensions géopolitiques et les guerres commerciales se multiplient, provoquant ruptures d’approvisionnement et augmentation des coûts de production et de transport, les entreprises font face à des impacts négatifs croissants.

Face à cette conjoncture, le secteur pétrolier vietnamien a redoublé d’efforts en matière de gouvernance et de réduction des coûts, renforçant sa production et son efficacité économique.

Au cours des cinq premiers mois de l’année, les indicateurs de production du Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) ont été atteints, voire dépassés, avec de nombreuses hausses significatives par rapport à la même période de 2024.

Des objectifs largement dépassés

Pham Van Phong, directeur général de PV Gas (Compagnie générale du gaz du Vietnam), souligne qu’en dépit de la chute des prix du pétrole et du recul de la demande en gaz, le chiffre d’affaires et les bénéfices de l’entreprise ont progressé de 9 à 11% en glissement annuel.

La production de gaz a atteint entre 45 et 50% de l’objectif annuel, tandis que la production de gaz de pétrole liquéfié (GPL) a dépassé 1,3 million de tonnes (69% de l’objectif). Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à plus de 46.500 milliards de dongs (63% des prévisions), et le bénéfice avant impôts atteint plus de 7.400 milliards de dongs (112% des prévisions).

Ces résultats sont le fruit d’une gestion optimisée, d’une expansion commerciale et d’une utilisation efficiente des ressources. Dès fin 2024, PV Gas avait anticipé les difficultés et mis en œuvre des stratégies pour diversifier ses marchés et améliorer sa gestion des créances.

L’entreprise a également accéléré ses investissements : 842 milliards de dongs pour le développement de projets stratégiques, tels que l’augmentation de la capacité de stockage de gaz naturel liquéfié (GNL) de Thi Vai (3 millions de tonnes par an), la construction du terminal de GNL de Son My, ou encore les projets d’approvisionnement en gaz pour les centrales de Long An 1 et 2.

Selon M. Phong, pour maintenir cette dynamique, PV Gas mise sur une transformation de son modèle opérationnel, en intégrant les exigences de la transition énergétique et du développement durable, tout en consolidant ses capacités d’innovation et en diversifiant son offre.

Optimisation et innovation

Même tendance positive chez la Compagnie générale d’engrais et de produits chimiques pétroliers (PVFCCo – Dam Phu My), qui n’a pas seulement respecté, mais également surpassé les objectifs de gestion assignés par Petrovietnam.

Dans un contexte de hausse des coûts des matières premières et de forte volatilité des marchés, l’entreprise a maintenu une production stable, économisant 123 milliards de dongs sur les coûts de production, dont 113 milliards sur la consommation énergétique.

Sur cinq mois, la production d’urée a atteint 377.687 tonnes (101% des prévisions), celle de NPK 88 942 tonnes (135%). Les indicateurs financiers ont dépassé les objectifs de 30 à 91%.

PVFCCo prévoit de poursuivre cette stratégie en s’appuyant sur l’innovation scientifique, la recherche de nouveaux produits et une modernisation de ses modèles économiques, avec une attention particulière portée sur la chaîne de valeur et les technologies de pointe.

Renforcement de la production nationale

Lê Ngoc Son, directeur général de Petrovietnam, indique que les principaux indicateurs de production ont été atteints, avec des hausses notables par rapport à 2024, à savoir : extraction pétrolière de 4,01 millions de tonnes, dont 3,27 millions au niveau national (+18,9%), production d’électricité de 14,26 milliards de kWh (+9,9%), raffinage de 6,81 millions de tonnes (+16,8%) et production d’engrais NPK de 245.200 tonnes (+64,4%).

Le chiffre d’affaires total atteint 410.000 milliards de dongs, soit 50% de l’objectif annuel, avec 56.100 milliards de dongs reversés au budget de l’État. Les investissements réalisés s’élèvent à 12.740 milliards de dongs (+28,5%).

Pour poursuivre cette croissance dans un environnement difficile, Petrovietnam diversifie ses marchés et renforce ses partenariats stratégiques avec les groupes publics et privés, notamment Viettel, ACV, TKV, Vinachem et Hoa Phat.

Parmi les projets prioritaires figure la phase 3 du gisement Dai Hùng, mise en exploitation depuis le 8 mai 2025, qui permet une augmentation de 860 à 870 tonnes par jour. Par ailleurs, la centrale de Nhon Trach 3 a été connectée au réseau en février 2025, avec une mise en service commerciale prévue en juillet 2025.

Le groupe s’active également sur le chantier du bloc Lo B, ainsi que pour la mise en exploitation du gisement Kinh Ngu Trang-Kinh Ngu Trang Nam prévue pour le 15 juillet prochain.

