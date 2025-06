Remise de 33 fondations éoliennes offshore à un investisseur danois

La récente remise de 33 fondations fabriquées par la Petrovietnam Technical Services Corporation (PTSC) pour un projet éolien offshore d’Örsted a été saluée comme un travail remarquable du Groupe national vietnamien de l’industrie et de l’énergie (Petrovietnam).

>> Plus de 800 tonnes d’équipements de PTSC Quang Ngai expédiés en Europe

>> Accélération du super projet offshore du Vietnam, d'une valeur de 12 milliards d’USD

>> Le PM exhorte Petrovietnam à développer une industrie des énergies renouvelables

Photo : VNA/CVN

Le Comité du Parti de Petrovietnam a organisé une cérémonie à Vung Tàu, lundi 16 juin, pour marquer la livraison des fondations.

PTSC a fabriqué et fourni 33 fondations à godets d’aspiration (SBJ) pour le parc éolien Greater Changhua 2b de 920 MW et quatre parcs éoliens offshore investis par la société danoise Orsted au large de Taïwan (Chine).

Il s’agit d’une étape importante, car c’est la première fois que PTSC fabrique et exporte avec succès des fondations éoliennes de grande taille.

S’exprimant lors de l’événement, le directeur général de PTSC, Trân Hô Bac, a déclaré qu’il s’agissait d’un projet très important, car pour la première fois, une entreprise vietnamienne remportait un appel d’offres et fabriquait des fondations éoliennes de grande taille destinées à l’exportation.

Pendant la mise en œuvre du projet, PTSC a également dû relever de nombreux défis en termes de technologie, de normes techniques internationales et d’avancement des travaux. Cependant, grâce à une détermination sans faille et à des capacités exceptionnelles, elle a mené à bien le projet avec une qualité irréprochable et a été très bien notée par son partenaire, a-t-il fait savoir.

Grâce à ce projet, Petrovietnam et PTSC ont contribué de manière significative à la création d’une chaîne d’approvisionnement nationale pour le secteur de l’éolien offshore. Cela permet au Vietnam d’être plus proactif dans le développement de projets éoliens offshore à l’avenir. Le 1er décembre 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie de remise de la première fondation.

VNA/CVN