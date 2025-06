Partage d'expériences Vietnam - France dans l’énergie nucléaire civile

En marge des activités du Premier ministre Pham Minh Chinh en France, le 10 juin, à Paris, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long, a travaillé avec l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Étaient également présents des représentants du groupe Électricité du Vietnam (EVN) et du groupe PetroVietnam.

Le vice-ministre Nguyên Hoàng Long a souligné la volonté du ministère de l’Industrie et du Commerce de renforcer la coopération avec la partie française, notamment dans le domaine de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Les deux parties ont échangé leurs visions et besoins de coopération pour accompagner le Vietnam dans le développement de l’énergie nucléaire.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a souhaité que l’ASNR et le CEA poursuivent l’élargissement de leur coopération globale, couvrant la formation des ressources humaines et le transfert de technologies, afin de soutenir le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs dans le domaine de l’énergie nucléaire.

Les deux parties ont souhaité, dans les temps à venir, promouvoir plusieurs axes de coopération concrets : (i) appui à l’élaboration du cadre juridique et des politiques de sûreté nucléaire conformes aux normes internationales ; (ii) renforcement de la formation et du développement des ressources humaines ; (iii) transfert de technologies et assistance technique ; (iv) coopération en matière de recherche et échanges d’experts.

