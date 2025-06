Les entreprises exploitent le potentiel du marché du Sud-Ouest de la Chine

À l'invitation du gouvernement chinois et des autorités de la province chinoise du Yunnan, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a assisté le 19 juin à la cérémonie d'ouverture de la 9 e Exposition Chine - Asie du Sud (CSA Expo) et de la 29 e Foire d'import-export de Kunming.

Environ 70 entreprises vietnamiennes, présentant notamment des produits agricoles et aquacoles, participent à ces événements sur 130 stands, organisés du 19 au 24 juin dans la ville de Kunming, province du Yunnan.

Dans son discours prononcé lors de l’événement, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a salué le rôle de ces événements dans la promotion de la coopération harmonieuse et inclusive. Il a également apprécié les efforts constants de la Chine en faveur du multilatéralisme, du libre-échange et de l'intégration régionale.

Mettant en avant l’importance de la coopération mondiale, il a encouragé les parties à promouvoir un système commercial multilatéral fondé sur les règles, l’équité et la transparence, en vue de maintenir des chaînes d’approvisionnement complémentaires et efficaces.

Il a exprimé le souhait de renforcer les investissements dans les infrastructures, la connectivité régionale et mondiale en matière logistique. Il a souligné que le Vietnam, grâce à son vaste réseau portuaire et à ses projets d'infrastructures stratégiques, est prêt à coopérer étroitement avec la Chine et d’autres pays pour promouvoir la connectivité en matière logistique.

Par ailleurs, il a proposé de renforcer la coopération douanière, d’harmoniser les normes et de réduire les barrières inutiles afin de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements.

Le vice-Premier ministre a affirmé l’engagement du Vietnam à poursuivre sa collaboration avec la Chine et les autres pays de la région dans divers domaines : commerce, investissement, infrastructures de transport, tourisme et échanges entre les peuples.

CSA Expo est un événement politique et économique majeur du sud-ouest de la Chine, soutenu par un important investissement public chinois. Depuis sa création, plus de 20.000 entreprises de plus de 80 pays y ont participé, aboutissant à la signature de plus de 3.000 projets et générant des échanges commerciaux d’une valeur supérieure à 3.000 milliards de yuans (environ 418 milliards de dollars).

