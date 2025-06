Économie

Assurer un développement durable des paiements sans numéraire

Lors d’un récent colloque organisé à Hô Chi Minh-Ville, Sapan Shah, vice-président principal chargé du réseau d’acceptation des paiements pour la région Asie-Pacifique chez Mastercard, a souligné que le Vietnam réalise des avancées significatives dans sa transition vers une économie sans numéraire. Toutefois, le potentiel de croissance reste immense, notamment dans les zones rurales et reculées.

Selon les données de Mastercard, le taux de croissance annuel moyen (CAGR) des transactions sans numéraire au Vietnam, entre le quatrième trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2024, a atteint 92%. Un changement profond du paysage des paiements au Vietnam.

Les habitudes de paiement évoluent rapidement

Cette croissance spectaculaire est stimulée par la commodité, la rapidité et la sécurité des modes de paiement modernes tels que Tap to Pay, Tap to Phone et les codes QR. En parallèle, les consommateurs s'habituent de plus en plus à des solutions comme Apple Pay, Google Pay ou encore les systèmes de transport public open-loop.

D'après une étude de Stonewater Partners, 60% des transactions sur les points de vente s'effectuent déjà par des moyens de paiement dématérialisés, dont 33% via des portefeuilles électroniques et 26% par cartes bancaires. Cette évolution traduit un changement profond des habitudes de consommation, notamment chez les jeunes.

Pour répondre à cette demande croissante, les banques et institutions financières investissent massivement dans les infrastructures technologiques, adoptant des solutions de cryptage avancées afin de protéger les données des utilisateurs, tout en créant un environnement transactionnel à la fois pratique et sûr. Les technologies de reconnaissance biométrique, la tokenisation ou encore l’intelligence artificielle renforcent l’efficacité de la détection des fraudes.

Le représentant de Mastercard affirme que la collaboration entre la Banque d’État du Vietnam, les banques commerciales, les fintechs et les réseaux de paiement internationaux constitue un puissant levier d’expansion de l’écosystème des paiements numériques.

Un sondage mené conjointement par Cốc Cốc Research et le journal Tuổi Trẻ (Jeunesse) révèle que 59% des transactions quotidiennes des Vietnamiens se font désormais sans argent liquide. Ce taux atteint même 72% chez les 25-44 ans, confirmant que la jeune génération est le moteur de cette transformation. Aujourd'hui, non seulement les achats, mais aussi les services publics, éducatifs, médicaux ou de transports peuvent être réglés en ligne, augmentant la flexibilité et la transparence dans la gestion financière individuelle et collective.

Selon Nguyên Hung Nguyên, directeur général adjoint de la Société nationale de paiements du Vietnam (NAPAS), rien qu’au premier trimestre 2025, les Vietnamiens ont effectué 5,5 milliards de transactions sans numéraire, dont 4,5 milliards sur des canaux numériques, pour une valeur totale de 40.000.000 milliards de dôngs. Le nombre moyen de transactions par habitant au Vietnam est désormais comparable à celui de la Thaïlande et de l’Inde, et se rapproche de celui de la Chine. Le mode de vie numérique stimule la demande de services financiers numériques, alimentant ainsi l’économie numérique nationale.

Infrastructures et technologies

Pour garantir la stabilité et la durabilité de cette transition, le cadre juridique joue un rôle crucial. Le vice-gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, Phạm Tiến Dũng, rappelle que le développement des paiements sans numéraire a contribué non seulement à l'efficacité des opérations bancaires et financières, mais aussi à la transparence économique, au commerce électronique, aux services publics et à la compétitivité du pays.

Les statistiques témoignent de cette transformation : le système de paiement interbancaire traite en moyenne 820.000 milliards de dôngs par jour, et le système de compensation électronique gère environ 26 millions de transactions quotidiennes. L'infrastructure nationale de crédit a également été modernisée, affichant un taux de mise à jour des données supérieur à 98%, incluant plus de 110 millions de profils biométriques vérifiés.

À la fin de 2024, le Vietnam comptait plus de 204,5 millions de comptes de paiement individuels et plus de 154 millions de cartes bancaires en circulation. Le taux de bancarisation chez les adultes a atteint 86,97%, et la valeur des paiements sans numéraire représente 26 fois le PIB national. Les banques vietnamiennes proposent désormais des services innovants, utiles et adaptés à une clientèle diversifiée. Le pays est également à l’avant-garde de l’intégration régionale grâce au déploiement du paiement transfrontalier par code QR avec la Thaïlande, le Cambodge et le Laos.

Perfectionner le cadre juridique

Lors du colloque, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a affirmé que les paiements sans numéraire ne sont pas seulement bénéfiques pour le secteur bancaire, mais ont également des retombées positives sur l’ensemble de l’économie nationale. Dans un contexte de forte croissance du commerce électronique, ils constituent un pilier incontournable de l’économie numérique. Le gouvernement a déjà promulgué plusieurs lois et décrets favorisant la numérisation et l’usage de moyens de paiement modernes. Toutefois, des défis subsistent, notamment l’attachement persistant d’une partie de la population à l’argent liquide, la réticence à laisser des traces numériques, ou encore les inégalités en matière d’infrastructures technologiques.

Un défi majeur demeure la sécurité. Les escroqueries par SMS, usurpant l'identité administrative ou dérobant des codes OTP, sont de plus en plus sophistiquées. Certains systèmes de paiement en ligne, notamment dans le domaine des cryptoactifs et des paiements transfrontaliers, manquent encore de fiabilité. Pour que les paiements sans numéraire deviennent un levier solide de l'économie numérique, le vice-Premier ministre a souligné l'impératif d'accélérer la mise en place d'un cadre juridique rigoureux, capable à la fois d'encadrer les innovations et de sanctionner les abus.

Le gouvernement étudie actuellement un projet de règlement pilote sur les actifs numériques et les crypto-monnaies. Bien que complexe et risqué, ce domaine représente une tendance mondiale à laquelle le Vietnam ne peut rester étranger. En parallèle, l'exécutif met l'accent sur le développement des infrastructures numériques, s'appuyant sur des entreprises technologiques majeures comme Viettel et VNPT pour déployer la fibre optique, la 5G et, à terme, la 6G. Il encourage également l'émergence de services de paiement innovants, efficaces et accessibles à tous.

Il est impératif de renforcer les mécanismes de protection, tant sur le plan technique que juridique, pour garantir la confiance des usagers, prévenir les fraudes et assurer un environnement numérique stable, sécurisé et durable pour le développement de l'économie numérique et des paiements sans numéraire.

