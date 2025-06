Petrovietnam se hisse à la 11e place au classement Fortune 500 d’Asie du Sud-Est

Le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) s’est hissé parmi les entreprises les plus performantes de la région, à la 11 e place au classement général et dans le top 5 des premières entreprises énergétiques du classement Fortune 500 d’Asie du Sud-Est 2025, publié mardi 17 juin.

Petrovietnam est également l’entreprise vietnamienne la mieux classée en termes de chiffre d’affaires parmi les 500 plus grandes entreprises de Fortune d’Asie du Sud-Est, témoignant des efforts soutenus du groupe en matière de gouvernance stratégique, d’efficacité opérationnelle et d’adaptation agile à un marché mondial volatile.

En 2024, Petrovietnam a dépassé tous ses indicateurs clés de performance de 6 à 27%. Il a enregistré un chiffre d’affaires record de plus d’un billiard de dôngs, contribué à hauteur de 165,6 billions de dôngs au budget de l’État et investi plus de 38 billions de dôngs, soit une hausse de 49% par rapport à 2023. Le groupe a également atteint et dépassé tous les objectifs financiers de son plan quinquennal 2021-2025.

Parallèlement au renforcement de ses activités principales, Petrovietnam a étendu son rôle dans l’énergie offshore et s’est intégré pour la première fois à la chaîne d’approvisionnement énergétique mondiale. Il a également adopté des pratiques de gestion modernes et maintenu un engagement fort en faveur du développement durable.

Le groupe attribue sa performance à un effectif de haut niveau et à des valeurs constantes de professionnalisme, d’unité et d’innovation. Ces valeurs ont contribué à renforcer la solidité interne et à étendre l’influence du groupe à l’échelle régionale.

Selon Fortune, 76 entreprises vietnamiennes figuraient dans le classement de cette année, avec un chiffre d’affaires combiné de plus de 161 milliards de dollars et plus de 1,1 million d’employés.

Le classement Fortune 500 Asie du Sud-Est 2025 est le deuxième classement annuel de Fortune des plus grandes entreprises de la région en termes de chiffre d’affaires. Il souligne l’essor des entreprises d’Asie du Sud-Est en tant que pôles mondiaux clés de production et d’investissement dans un contexte de mutation des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Les entreprises figurant dans le classement Fortune 500 d’Asie du Sud-Est de cette année ont généré un chiffre d’affaires de 1.820 milliards de dollars l’an dernier, soit une hausse de 1,7% par rapport à l’année précédente, observe Nicholas Gordon, un rédacteur en chef pour l’Asie basé à Hong Kong, où il contribue à la couverture par Fortune de l’actualité économique et commerciale asiatique.

Ce chiffre est inférieur à la croissance du PIB de 4,1% enregistrée par les sept économies étudiées : le Cambodge, la Malaisie, les Philippines, l’Indonésie, la Thaïlande, Singapour et le Vietnam.

L’Indonésie, premier pays et première économie de la région, est la plus présente dans le classement 500 de l’Asie du Sud-Est, avec 109 entreprises ; la Thaïlande arrive en deuxième position avec 100. En termes de chiffre d’affaires, cependant, c’est la petite cité-État de Singapour qui arrive en tête. Les entreprises basées à Singapour ont généré 637,1 milliards de dollars de revenus l’année dernière, soit un peu plus d’un tiers du total de la région.

