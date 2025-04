Petrovietnam change son nom en Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam

Le Groupe du pétrole et du gaz du Vietnam (Petrovietnam) a officiellement annoncé mercredi 9 avril sa transformation en Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam, portant le même nom anglais abrégé de Petrovietnam, marquant ainsi une étape cruciale dans son évolution stratégique.

>> PetroVietnam renforce la coopération avec des partenaires étrangers

>> Petrovietnam accélère la mise en œuvre du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuận 2

>> Dông Nai : le port écologique de Phuoc An accueille son premier navire de SITC International

Photo : Quôc Khanh/VNA/CVN

Lors d’une cérémonie tenue le même jour, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a remis la décision du Premier ministre concernant le changement de nom du groupe au président du Conseil des membres de Petrovietnam, Lê Manh Hùng et au directeur général de Petrovietnam, Lê Ngoc Son.

Ce changement fait suite à la conclusion N°76 du Politburo du 24 avril 2024, qui soulignait l’importance de tirer parti du secteur pétrolier et gazier vietnamien pour développer des industries des énergies nouvelles et renouvelables, telles que l’éolien offshore destiné à l’exportation et la production d’hydrogène et d’ammoniac. Cette conclusion a également défini une orientation claire pour la transformation de Petrovietnam en un groupe industriel et énergétique national complet.

Conformément à cette vision et en réponse aux tendances mondiales en matière de transition énergétique, Petrovietnam a entamé un processus de refonte symbolique de son image de marque lors de sa conférence de fin d’année en décembre 2024, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh, de responsables du gouvernement et des ministères concernés.

Photo : VNA/CVN

Depuis, le groupe a rapidement élaboré une nouvelle feuille de route stratégique, modernisé son image de marque et finalisé toutes les procédures juridiques nécessaires à son fonctionnement sous son nouveau nom. La croissance future de Petrovietnam s’appuiera sur trois piliers stratégiques : l’énergie, l’industrie et les services, l’énergie restant au cœur de sa mission.

Avec ce nouveau nom, Petrovietnam réaffirme qu’elle n’est plus seulement une entreprise pétrolière et gazière traditionnelle. Elle se positionne désormais comme un pôle national de développement industriel, d’innovation dans les services et de sécurité énergétique, et s’engage en faveur du développement durable, de la modernisation technologique et de la stabilité énergétique du pays.

Ce changement de nom s’inscrit également dans la structure et l’orientation stratégique de Petrovietnam, avec la vision à long terme du Bureau politique, les tendances mondiales en matière de transformation énergétique et l’engagement du Vietnam à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Ce changement de nom marque une étape historique pour Petrovietnam, célébrant plus de 50 ans de développement et plus de six décennies de tradition dans l’industrie pétrolière. Il souligne également la ferme volonté du groupe de transformer sa stratégie de développement et son modèle opérationnel, renforçant ainsi son rôle d’acteur public majeur du secteur industriel et énergétique vietnamien.

VNA/CVN