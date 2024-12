Les salons IBTE 2024 et IGHE 2024 ouvrent leurs portes à Hô Chi Minh-Ville

Le 18 décembre, la Compagnie chinoise des expositions de Chaoyu (Chaoyu Expo) et la Société de publicité et de foires commerciales (Vinexad) ont inauguré le Salon international des produits et jouets pour enfants du Vietnam (IBTE 2024) et le Salon international des cadeaux et des articles ménagers (IGHE 2024) au Centre des expositions et des conférences de Saïgon (SECC) dans le 7 e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.

Organisés avec le soutien actif du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI), de l'Association pour le développement des biens de consommation du Vietnam (VACOD), de l'Association vietnamienne du commerce de détail (AVR), de l'Association vietnamienne du commerce électronique (VECOM), ainsi que de partenaires chinois, ces événements constituent des plateformes idéales pour les fabricants, distributeurs et entreprises du secteur. Ils permettent la présentation de nouveaux produits, l'échange de technologies, l'élargissement des marchés et l'établissement de relations commerciales fructueuses au Vietnam.

Les deux salons, qui durent trois jours, occupent une superficie totale de près de 20.000 m² et attirent l'attention de nombreux acteurs économiques ainsi que de visiteurs nationaux et internationaux.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Nguyên Vân Nga, cheffe du bureau du ministère de l'Industrie et du Commerce dans la région du Sud, a déclaré: "Les salons de cette année rassemblent des entreprises manufacturières et commerciales prestigieuses qui proposent des technologies, des solutions et des produits pratiques de qualité, répondant aux besoins des consommateurs sur le marché prometteur vietnamien". Elle a ajouté que ces événements favorisent les échanges commerciaux et permettent aux entreprises locales d'accéder à des innovations, contribuant ainsi à l'intégration internationale du Vietnam.

Hou Huaizhi, directeur général adjoint de Chaoyu Expo, a également pris la parole pour souligner l'importance de la coopération entre le Vietnam et la Chine. Il a exprimé sa confiance dans le potentiel de développement du marché vietnamien, notamment pour les jouets, les produits pour enfants, les cadeaux et les articles ménagers, qui offrent d'importantes perspectives de collaboration.

Une participation internationale notable

L'IBTE 2024 occupe plus de 10.000 m² et regroupe plus de 200 marques renommées provenant du Vietnam, de la Chine, de l'Indonésie, de l'Inde et d'autres pays. Parmi elles figurent des noms bien connus tels que LATOYS, YODEE, TOP TOY, BABY THREE, SUAMOON, TOP CITY, SISING, BARBIE ELEPHANT, HOMEBABY, FZ TOYS, CARD FUN, MOYU BLOCK... Les produits exposés incluent des jouets artistiques et intellectuels ainsi que des articles essentiels pour les enfants comme des couches, des biberons, des sucettes et des tire-lait.

De son côté, l'IGHE 2024 présente également une riche diversité de produits sur une superficie similaire, avec plus de 150 entreprises et marques de renom telles que X&W, INDUSTRIE RL, PETIT CUISINIER, ARTICLES MÉNAGERS INNOVANTS HENGLONG, CHANGWEN, HANGSHAU, FUCHEN METALS, YINGNIUPAI, YINGHUADE, ACTEVER… Les articles exposés vont des ustensiles de cuisine aux appareils électroménagers, en passant par les cadeaux et articles ménagers innovants.

Activités complémentaires

Outre les expositions, les salons offrent un programme d'activités varié incluant des ateliers, des séminaires et des rencontres de coopération commerciale. Ces initiatives visent à réunir des experts du secteur pour discuter des tendances de marché et élargir les opportunités commerciales.

Une autre activité phare est le jumelage commercial B2B, organisé en collaboration avec l'Alliance asiatique des associations de nouveautés et de jouets (ATAA). Des acheteurs de l'industrie du jouet provenant de Chine, d'Indonésie, de Malaisie et d'Inde y participent, créant ainsi des opportunités de coopération directe. Une visite dédiée aux acheteurs VIP est également organisée, facilitant des interactions directes entre les entreprises et leurs partenaires potentiels pour un développement mutuel et durable.

Ces salons illustrent non seulement le dynamisme du marché vietnamien, mais également son rôle de passerelle pour les échanges commerciaux dans la région Asie-Pacifique. En favorisant les connexions et en promouvant les innovations, ils visent à établir des bases solides pour une coopération économique fructueuse et pérenne.

Texte et photos: Tân Dat/CVN