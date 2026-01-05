L’économie nationale affiche une croissance robuste de plus de 8% en 2025

En 2025, le Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a enregistré une croissance soutenue, avec une hausse estimée à 8,02% par rapport à l’année précédente, a annoncé la directrice générale de l’Office général des statistiques (ministère des Finances), Nguyên Thi Huong, lors d’une conférence de presse, tenue le 5 janvier à Hanoï.

"Il s’agit d’un taux de croissance très positif, qui reflète la forte détermination, les efforts soutenus et les actions résolues, opportunes et efficaces de l’ensemble du système politique dans la direction et la gestion de l’économie, ainsi que l’accompagnement et le soutien de la communauté des entreprises et de la population afin de mener à bien les objectifs de développement socio-économique", a-t-elle souligné.

Selon l’Office général des statistiques, dans la croissance totale de l’économie en 2025, le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche a progressé de 3,78%, contribuant à hauteur de 5,3% ; le secteur de l’industrie et de la construction a augmenté de 8,95%, contribuant pour 43,62% ; tandis que le secteur des services a enregistré une hausse de 8,62%, représentant 51,08% de la contribution globale.

Au quatrième trimestre 2025, le PIB est estimé en hausse de 8,46% en glissement annuel, soit le niveau le plus élevé pour un quatrième trimestre sur la période 2011-2025.

Dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, malgré les impacts défavorables des typhons et des inondations, la valeur ajoutée de l’agriculture a progressé de 3,48%, contribuant à hauteur de 3,59% à la croissance globale. Le secteur de la pêche a, pour sa part, augmenté de 4,41%, contribuant à hauteur de 1,33%.

L’industrie a atteint son taux de croissance le plus élevé depuis 2019. En 2025, la valeur ajoutée industrielle est estimée en hausse de 8,8%, contribuant pour 35,15% à la croissance de la valeur ajoutée totale de l’économie.

Le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam en 2025 a atteint un niveau record, apportant une contribution significative à la croissance du secteur des services. La valeur ajoutée de ce secteur a augmenté de 8,62%, un taux seulement inférieur à celui enregistré en 2022 sur la période 2011-2025.

En termes de structure économique en 2025, le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche représentait 11,64% du PIB ; l’industrie et la construction, 37,65% ; les services, 42,75%.

À prix courants, le PIB du Vietnam en 2025 est estimé à 12.847,6 mille milliards de dôngs, soit environ 514 milliards de dollars, en hausse de 38 milliards de dollars par rapport à 2024. Le PIB par habitant a atteint 125,5 millions de dôngs, soit environ 5.026 dollars, en augmentation de 326 dollars par rapport à 2024.

