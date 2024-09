Bà Ria-Vung Tàu attire 1,87 milliard d’USD d’IDE en huit mois

Photo : VNA/CVN

Le 12 septembre, le Comité populaire de la province de Bà Ria-Vung Tàu a organisé sa réunion mensuelle d’août 2024 pour faire le point sur la situation socio-économique, de défense et de sécurité de la province au cours du mois d’août et des huit premiers mois de cette année.

Le Service du plan et de l’investissement de Bà Ria-Vung Tàu a annoncé que l’attraction des investissements dans la province avait continué de croître fortement au cours des huit premiers mois de 2024. Plus précisément, en août seul, la province a approuvé six nouveaux projets d’IDE pour un montant total de plus de 108 millions d’USD, et a autorisé une augmentation de capital pour un projet en activité, portant le montant total des investissements supplémentaires à 9,21 millions d’USD.

Au cours des huit premiers mois de 2024, la province a délivré de nouvelles licences et a permis aux 41 projets d’augmenter leur capital, portant le montant total des investissements enregistrés à plus de 1,874 milliard d’USD, soit 93,7% de l’objectif fixé pour 2024, représentant une croissance de 335% par rapport à la même période de 2023. Ainsi, à ce jour, elle compte 482 projets d’investissement étrangers directs pour un montant total enregistré de plus de 33,415 milliards d’USD.

En ce qui concerne l’attraction des investissements nationaux, elle a également enregistré une forte croissance au cours des huit premiers mois de 2024. Elle a délivré de nouvelles licences et a permis aux 21 projets de modifier leur capital, portant le montant total des investissements enregistrés à plus de 27.751 milliards de dôngs, soit 134,4% de l’objectif fixé pour 2024, représentant une croissance de 298% par rapport à la même période de 2023. Parmi ces projets, 13 sont de nouveaux projets.

Selon Lê Ngoc Linh, directeur du Service du plan et de l’investissement afin d’attirer davantage de projets d’investissement dans la province, le Comité populaire de Bà Ria-Vung Tàu met actuellement en œuvre des programmes de promotion des investissements pour 2024, de développement industriel, et de promotion du commerce, et créé un groupe de travail et un groupe d’assistance pour aider les entreprises et les investisseurs à accéder aux sources d’information et à faciliter les procédures d’investissement des projets sollicités dans le cadre du plan 2021-2030.

Parallèlement, la province continuera de mettre en œuvre des solutions pour attirer les investissements au cours des quatre derniers mois de 2024 et élaborera un plan d’attraction des investissements pour 2025. De plus, elle s’efforcera d’accélérer la mise en œuvre des projets clés et de résoudre les problèmes liés aux projets.

Au cours des huit premiers mois de l’année, la province de Bà Ria-Vung Tàu a collecté 63.893 milliards de dôngs de recettes budgétaires, soit 72% de l’objectif fixé, et a enregistré une croissance de plus de 10% par rapport à la même période l’année précédente. En revanche, les dépenses budgétaires totales sur les huit premiers mois se sont élevées à 16.884 milliards de dôngs, soit environ 51,58% de l’objectif prévu.

Les principales sources de recettes budgétaires proviennent des entreprises d’IDE avec 11.328 milliards de dôngs, suivies du secteur du commerce, de l’industrie et des services non étatiques avec 3.566 milliards, de l’impôt sur le revenu des personnes physiques avec 2.951 milliards, des entreprises publiques centrales avec 2.920 milliards de dôngs, des redevances d’utilisation du foncier avec 1.627 milliards et des loteries avec 1.330 milliards.

NDEL/VNA/CVN