Le secteur du textile et de l'habillement présente des perspectives de croissance

L'industrie vietnamienne du textile et de l'habillement connaît une reprise encourageante et présente des perspectives de croissance. Cependant, les entreprises restent confrontées à plusieurs défis.

Selon l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (Vietnam Textile and Apparel Association - VITAS), les exportations en août ont rapporté près de 4,3 milliards d'USD, portant le montant total au cours des huit premiers mois de l'année à 28,3 milliards d'USD, soit une hausse de 6,2% en rythme annuel. En outre, en huit mois, les exportations de plusieurs produits ont connu une croissance de 4 à 14%, voire plus de 20% pour certains.

Selon Vu Duc Giang, président de la VITAS, dans le contexte actuel, le secteur du textile et de l'habillement a la possibilité de faire une percée, mais elle est également confrontée à de nombreux défis. L’augmentation des commandes et des nouveaux partenaires s’accompagne de la nécessité de répondre à de nouvelles exigences.

"Il est nécessaire que les entreprises du secteur s'intègrent à toutes les étapes de la chaîne, des intrants à la commercialisation des produits en passant par le design", a-t-il indiqué.

"Pour la production, il faut tirer parti de la technologie et de l’intelligence artificielle pour améliorer la productivité, la qualité, sans oublier de créer une valeur propre à chaque produit", a-t-il ajouté.

Selon Vu Duc Giang, si ses préconisations sont suivies d'effets, la position et la part de marché du secteur vietnamien du textile et de l’habillement sur le marché international augmenteront considérablement, créant ainsi une dynamique de développement à long terme.

Lors d’un séminaire organisé fin août à Hô Chi Minh-Ville par la VITAS et la société Jack Technology, Jimmy Qiu, vice-président de Jack Technology, a estimé que l'industrie vietnamienne du textile et de l'habillement connaissait une croissance rapide et occupait une position croissante dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Il a observé qu'au cours des trois dernières années, les acheteurs et marques textiles dotés d'un vaste réseau de distribution, notamment aux États-Unis, avaient déplacé des commandes vers les pays d'Asie du Sud-Est. Le Vietnam est un fournisseur prioritaire grâce à ses efforts constants de modernisation, d'application de technologies intelligentes, et de transition vers des usines plus écologiques.

Plusieurs experts ont indiqué que, face à l'évolution rapide de la demande des consommateurs d'aujourd'hui, un modèle de production flexible avec des conceptions diverses, de petites quantités et des cycles contrôlables, était la clé de la transformation du secteur.

