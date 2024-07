Le Vietnam intègre la politique démographique aux droits humains fondamentaux

Ces dernières années, le travail démographique et le planning familial ont grandement contribué au développement socio-économique du pays. Les politiques démographiques du Vietnam placent les droits humains fondamentaux au cœur de leurs priorités.

En 2023, la population du Vietnam a dépassé les 100 millions d'habitants, faisant du pays le 15e au monde à atteindre cette taille.

Il y a 7 ans, le Vietnam est passé de la politique de "planning familial" à celle de "population et développement", soulignant que l'investissement dans la population est un investissement dans le développement durable du pays.

Le 25 octobre 2017, le 6e Plénum du 12e Comité central du Parti a publié la résolution n° 21-NQ/TW sur le travail démographique dans la nouvelle situation.

L'objectif est que d'ici 2030, 90% des jeunes hommes et femmes recevront des conseils et un examen de santé avant le mariage, le nombre de mariages précoces sera réduit de 50%, et le nombre de mariages consanguins de 60%; 70% des femmes enceintes subiront un dépistage des quatre maladies et malformations congénitales les plus courantes ; 90% des nouveau-nés seront dépistés pour au moins les cinq maladies congénitales les plus courantes. L'espérance de vie moyenne des Vietnamiens atteindra 75 ans ; 100% des personnes âgées disposeront d'une carte d'assurance maladie, etc.

D'ici 2030, la taille moyenne des hommes de 18 ans atteindra 168,5 cm et celle des femmes 157,5 cm. L'indice de développement humain (IDH) du Vietnam devrait figurer parmi les quatre premiers pays d'Asie du Sud-Est.

Pour mettre en œuvre la Résolution n° 21-NQ/TW, le 2 septembre 2018, le Premier ministre a signé la décision n° 1092/QD-TTg approuvant le programme de santé du Vietnam. L'objectif du programme est de créer un environnement favorable et de renforcer les capacités de chaque personne ; de bien assurer la gestion et les soins de santé complets pour améliorer la santé, l'espérance de vie et la qualité de vie du peuple vietnamien.

Entre 2018 et 2030, le programme de santé du Vietnam se concentre sur 11 domaines répartis en trois groupes : amélioration de la santé ; protection de la santé et prévention des maladies ; soins de santé primaires et contrôle des maladies.

En fait, la politique démographique du pays a obtenu des résultats encourageants même pendant la guerre contre les impérialistes américains et pendant la reprise et la construction économique après 1975.

En 1960, l'espérance de vie moyenne mondiale était de 48 ans et celle des Vietnamiens de 40 ans. Cependant, en 2019, l'espérance de vie moyenne des Vietnamiens était de 73,6 ans, soit 1,6 an de plus que la moyenne mondiale (72 ans).

Selon les recensements de la population du Vietnam depuis 1989, l'espérance de vie moyenne des Vietnamiens a régulièrement augmenté, passant de 65,2 à 73,7 à la fin de 2023. Le Vietnam se classe quatrième en Asie du Sud-Est en la matière, dépassant la moyenne mondiale (73,4 ans).

La taille des Vietnamiens a également connu une amélioration notable. Les résultats du recensement national de la nutrition entre 2017 et 2020 montrent que les jeunes hommes de 18 ans en 2020 avaient une taille moyenne de 168,1 cm (une augmentation de 3,7 cm par rapport à 2010), et les femmes, de 156,2 cm contre 154,8 en 2010.

Le Vietnam améliore la qualité de sa population grâce à des politiques en matière de droits de l'homme de manière humaine et pratique, en donnant la priorité aux personnes à faible revenu, aux minorités ethniques, aux femmes, aux personnes âgées et aux enfants.

Selon le ministère de la Santé, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans au Vietnam en 2023 est de 18,9‰, soit une baisse moyenne de 0,22‰ au cours de ces cinq dernières années.

En juillet dernier, le gouvernement a publié le décret 76/2024/ND-CP, augmentant les prestations sociales pour les personnes âgées à partir du 1er juillet 2024, avec un maximum de 1.500.000 dôngs (59 dollars). Les bénéficiaires incluent les personnes âgées issues de ménages pauvres, les personnes de plus de 75 ans issues de ménages pauvres et quasi pauvres, et les personnes de 80 ans ou plus sans pension ni prestations mensuelles.

Politiques spécifiques

Le Parti et l'État ont mis en place de nombreuses politiques spécifiques pour améliorer la vie des personnes vivant dans les zones de minorités ethniques. Le Comité gouvernemental pour les affaires des minorités ethniques a déclaré que le pays dispose actuellement de 188 politiques dans ces zones, y compris les Programmes 134, 135 et la Résolution 30a. En 2023, le nombre de ménages pauvres chez les minorités ethniques est estimé à environ 17,82%, en baisse de 3,2% par rapport à 2022.

Les politiques et programmes de réduction de la pauvreté du Parti et de l'État sont bien mis en œuvre, améliorant progressivement la vie des ménages pauvres. Le financement pour la mise en œuvre des politiques de réduction de la pauvreté alloué par le budget central en 2023 s'est élevé à plus de 20.000 milliards de dôngs.

Les ménages pauvres au Vietnam représentaient 58,1% de la population en 1993, 9,88% en 2015 et 2,93% en 2023, selon le standard de pauvreté multidimensionnelle. Le Vietnam est devenu un modèle mondial en matière d'éradication de la faim et de réduction de la pauvreté.

Le bureau de représentation du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam estime que le Vietnam est parmi les pays ayant les progrès les plus rapides dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable et est l'un des pays avec les meilleurs progrès en Asie.

Ces dernières années, le Vietnam a appliqué la protection des droits de l'homme de manière pratique, plaçant les droits fondamentaux au centre de ses politiques démographiques.

Lors de la séance plénière du 3e Forum annuel de haut niveau sur la 4e révolution industrielle tenu en décembre 2021, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré : "Prendre soin de près de 100 millions de personnes prospères, heureuses, démocratiques et ayant une vie paisible, sûre et sécurisée est la chose la plus importante."

C'est aussi ce que les Vietnamiens considèrent aujourd'hui comme le plus essentiel parmi les droits de l'homme.

