Hanoï rénove ses lacs et parcs

Une série de lacs et de parcs publics au centre de Hanoï va changer. La capitale sera dotée de nouvelles rues piétonnes et de grandes places.

Avec une population de plus de 8,5 millions d'habitants, Hanoï est la deuxième ville la plus peuplée du pays, après Hô Chi Minh-Ville. De par cette population nombreuse, le besoin de divertissement et de loisirs augmente. Par conséquent, la ville de Hanoï a créé de nombreux lieux de divertissement publics ainsi que rénové et modernisé les infrastructures existantes.

L’arrondissement de Ba Dinh a investi près de 30 milliards de dôngs pour rénover le lac Ngoc Khanh et en faire une rue piétonne. Actuellement, de nombreux Hanoïens viennent au lac Ngoc Khanh pour marcher, faire de l'exercice et se détendre. Autour du lac se trouvent de nombreux commerces. La rénovation des infrastructures techniques du lac Ngoc Khanh vise à garantir la beauté urbaine, à créer davantage de rues associées aux services pour servir le divertissement et les loisirs de la population, et en même temps à créer les conditions nécessaires au développement des entreprises et des services.

Ces travaux devraient être achevés et mis en service avant le 10 octobre, date du 70e anniversaire de la libération de la capitale (10 octobre 1954).

Toujours dans l’arrondissement de Ba Dinh, un projet de rénovation et d'amélioration du jardin de Truc Bach (à côté du lac du même nom) est en cours. On y plante davantage de bosquets de bambous et agrandit l'espace de promenade pour promouvoir les activités culturelles. Le jardin de Truc Bach est de plus en plus prisé par les habitants du quartier. Cet endroit est doté de nombreux jeux pour enfants et d'équipements pour l’exercice physique.

À l’approche des célébrations du 70e anniversaire de la libération de la capitale, l’arrondissement de Hai Bà Trung a investi dans un projet d'embellissement autour du lac Thiên Quang, avec un capital de près de 110 milliards de dôngs. La zone autour du lac Thiên Quang comprendra cinq places, dont une place centrale et quatre places nommées d'après les saisons : Printemps, Été, Automne, Hiver.

Une fois terminée, la zone du jardin sera liée à la voie de promenade autour du lac Thiên Quang et à l'axe nord du parc Thông Nhât en un espace de promenade complet, valorisant les espaces verts urbains et améliorant ainsi la qualité de vie des habitants.

Hoàng Lan/CVN