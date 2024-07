Poursuite en justice d’un député de la XVe Assemblée nationale

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale a promulgué le 10 juillet, la Résolution n° 1090/NQ-UBTVQH15 acceptant la proposition du président du Parquet populaire suprême concernant la poursuite en justice, la détention provisoire et la perquisition à la résidence et au lieu de travail du député Lê Thanh Vân, député de la XV e Assemblée nationale.

Selon le document, il a également été décidé de suspendre temporairement l'exercice des missions et pouvoirs d'un député de l'Assemblée nationale de la XVe législature pour Lê Thanh Vân, à compter de la date d'approbation de la décision de poursuivre l'accusé.

Lê Thanh Vân, né en 1964 dans la province de Thanh Hoa (Centre), est membre permanent de la Commission des affaires financières et budgétaires de l’Assemblée nationale pour les XIVe et XVe mandats et député de l'Assemblée nationale des XIIIe, XIVe et XVe législatures.

