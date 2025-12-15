Campagne Quang Trung

Huế : une construction d’urgence pour offrir aux habitants un Têt chaleureux

À l’approche du Nouvel An lunaire 2026, malgré les pluies persistantes, la Campagne Quang Trung est mise en œuvre de manière intensive dans la ville de Huế (Centre) afin d’aider les habitants sinistrés par les inondations à disposer rapidement de logements sûrs et décents.

>> Le Premier ministre ordonne la reconstruction urgente des logements détruits par les inondations

>> Dà Nang reconstruit les maisons détruites par les intempéries

>> Huê renforce la mise en œuvre de la "Campagne Quang Trung"

Photo : VNA/CVN

Dans les communes de Lôc An et de Khe Tre, soldats et autorités locales travaillent sans relâche pour construire et réparer des maisons destinées aux familles les plus vulnérables, notamment aux personnes âgées ayant perdu leur habitation ou vivant dans des logements insalubres. De nombreux foyers bénéficient d’aides financières substantielles ainsi que du soutien direct des forces armées, qui participent aux travaux comme de véritables ouvriers.

L’objectif est clair : permettre aux sinistrés d’emménager dans leurs nouvelles maisons avant le Nouvel An lunaire (Têt), afin qu’aucune famille ne soit contrainte de célébrer la fête dans des conditions précaires.

Au-delà des chiffres et des délais, la Campagne Quang Trung renforce avant tout la confiance de la population, illustre l’esprit de solidarité et fait naître l’espoir d’un printemps paisible pour les habitants de l’ancienne capitale impériale.

Lancée le 1ᵉʳ décembre 2025 sur instruction du Premier ministre Pham Minh Chinh, la Campagne Quang Trung vise à garantir un logement sûr aux familles sinistrées avant le Nouvel An lunaire.

Cette campagne porte le nom du héros national Quang Trung, l’un des plus remarquables commandants militaires vietnamiens, dont la marche éclair légendaire symbolise une action rapide et décisive au service du peuple. Elle fixe des objectifs précis : achever toutes les réparations d’ici le 31 décembre ; et terminer la reconstruction des maisons effondrées ou emportées par les eaux d’ici le 31 janvier 2026.

Selon un rapport de synthèse du Bureau du gouvernement, à 17h00 le 5 décembre 2025, le nombre de maisons effondrées ou détruites nécessitant une reconstruction s’élève à 1.628 logements, dont 240 ont déjà fait l’objet d’un lancement des travaux. Par ailleurs, 34.352 logements endommagés doivent être réparés, dont 18.333 sont actuellement en cours de réparation.

VNA/CVN