Le Vietnam affirme son rôle dans la promotion du multilatéralisme

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a présidé le 21 mai à Hanoï une réunion de bilan sur l'organisation de la 4 e édition du Sommet du partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G).

Les représentants des ministères et secteurs ont salué le succès de l'événement, qui a confirmé le rôle de coordination et de leadership du Vietnam dans la promotion du multilatéralisme et de la solidarité internationale, en particulier dans les domaines émergents de la croissance verte et de la transition verte. De nombreux partenaires étrangers ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam dans ces secteurs.

Bùi Thanh Son a souligné que le sommet s'est tenu dans un contexte international marqué par des évolutions rapides et imprévisibles dues à la concurrence stratégique, aux changements de politiques des partenaires et grandes puissances. Au niveau national, le processus de rationnalisation et de fusion des unités administratives a également posé de nombreux défis à l'organisation.

L'événement a réuni un grand nombre de participants de haut rang et proposé de nombreuses activités diverses et substantielles, reflétant l'importance accordée par les pays au multilatéralisme et aux forums multilatéraux internationaux dans la mobilisation d'une volonté politique commune et de ressources disponibles pour promouvoir la coopération internationale intégrale dans la transition verte et la mise en oeuvre efficace des objectifs de développement durable.

Bùi Thanh Son a salué la coordination étroite entre les ministères, les localités, le Secrétariat international du P4G, les pays membres du P4G et les partenaires clés tels que le Danemark, les Pays-Bas, la République de Corée.

Lors de la réunion, les représentants des ministères et organismes ont évalué le travail d'organisation et de coordination selon un nouveau modèle, tiré des leçons des lacunes observées, et discuté des préparatifs nécessaires pour les grands événements multilatéraux internationaux que le pays accueillera prochainement, notamment la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité prévue en octobre 2025 à Hanoï, ainsi que le Sommet de l'APEC 2027.

VNA/CVN