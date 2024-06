Demander des sanctions disciplinaires contre certains organisations et individus

>> Sanctions disciplinaires contre des unités et individus du ministère de l'Industrie et du Commerce

>> Sanctions disciplinaires à l’encontre d'organisations et à des membres du Parti

>> Mesures disciplinaires contre plusieurs organisations et membres du Parti

La Commission centrale du contrôle du Parti a décidé de nombreux contenus.

Le Comité chargé des affaires du Parti du ministère des Finances a violé le principe du centralisme démocratique et les règles de travail ; manqué de responsabilité, négligé la direction permettant au ministère et certain nombre d'organisations et d'individus de violer des réglementations du Parti et des lois de l'État en matière de gestion de l'État et de consultation et de promulgation de mécanismes et de politiques sur l'émission et la transaction d'obligations d'entreprises privées, y compris les entreprises des groupes Van Thinh Phat et An Dông ; en matière de gestion du budget de l'État lié à la Société internationale par action Tiên Bô (AIC) et aux entreprises de l'écosystème de l’AIC.

La principale responsabilité de ces violations incombe au Comité chargé des affaires du Parti du ministère des Finances pour la période 2016-2021 et à Dinh Tiên Dung, membre du Politburo, secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti du ministère des Finances, ministre des Finances ; à Vo Thanh Hung, membre du Comité chargé des affaires du Parti et vice-ministre et à d'autres organisations et membres du Parti.

La Commission centrale du contrôle du Parti a décidé d'émettre un avertissement et un blâme à l’encontre d'organisations du Parti et de cadres du ministère des Finances. Elle a demandé aux autorités compétentes d'examiner et de discipliner le Comité chargé des affaires du Parti du ministère des Finances pour le mandat 2016-2021 et Dinh Tiên Dung.

Le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire de la province de Ninh Thuân (Centre) a violé le principe du centralisme démocratique et les règles du travail ; manqué de responsabilité et négligé la direction permettant au Comité populaire provincial et à de nombreuses organisations et individus de violer des réglementations du Parti et des lois de l'État dans la mise en œuvre de projets d'énergie éolienne et solaire et de projets d'investissement dans la construction. Les violations et fautes ont entraîné de graves conséquences, risquant de provoquer une grande perte d’argent, de biens de l’État, affectant négativement la réputation des organisations du Parti et des autorités locales au point qu’elles doivent être disciplinées.

La principale responsabilité de ces violations et fautes appartient au Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire de la province de Ninh Thuân pour la période 2016-2021 et à Luu Xuân Vinh, ancien secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, président du Comité populaire provincial; à Pham Van Hâu, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, ancien membre du Comité chargé des affaires du Parti, vice-président du Comité populaire provincial ; à d'autres organisations du Parti et membres du Parti.

La Commission centrale du contrôle du Parti a décidé d’appliquer un avertissement au Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire de la province de Ninh Thuân pour le mandat 2016 - 2021 et à Luu Xuân Vinh et un blâme à l’encontre de certains Services provinciaux, d’anciens secrétaires adjoints du Comité du Parti et directeurs adjoints du Service provincial des ressources naturelles et de l'environnement.

La Commission centrale du contrôle du Parti a demandé aux autorités compétentes d'examiner et de discipliner Nguyên Van Yên.

Nguyên Van Yên, chef adjoint de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti, membre de la Permanence du Comité du Parti, président du Comité du contrôle du Parti de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti, a manqué de volonté de s’entraîner et de se former et s'est dégradé sur le plan idéologique et morale et de mode de vie ; violé des règlements du Parti et des lois de l'État dans l'exercice des responsabilités et tâches assignées ; violé les règles sur ce que les membres du Parti ne sont pas autorisés à faire et la responsabilité de montrer l'exemple, provoquant des conséquences très graves, nuisant à la réputation des organisations du Parti, agences et unités au point qu’il doit être discipliné.

Sur la base des réglementations du Parti, la Commission centrale du contrôle du Parti a décidé d’appliquer un avertissement à l’encontre de Lê Thanh Cung, Trân Van Can, Nguyên Van Trinh pour leurs violations et leurs fautes dans l'exercice de leurs fonctions provoquant de graves conséquences. Elle a aussi demandé aux autorités compétentes d’examiner et de discipliner Nguyên Dinh Kim.

Nguyên Dinh Kim est ancien membre du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité du Parti du district de Vinh Thanh, province de Binh Dinh (Centre).

Lê Thanh Cung est ancien secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, président du Comité populaire de la province de Binh Duong (Sud).

Trân Van Can est ancien secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, président du Comité populaire de la province de Long An (Sud).

Nguyên Van Trinh, ancien secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, président du Comité populaire de la province de Bà Ria - Vung Tàu (Sud).

Lors de cette réunion, la Commission centrale du contrôle du Parti a examiné les dénonciations contre les deux cadres et conclu d’autres contenus importants.

