Le Vietnam soutient les efforts visant à renforcer l’efficacité de l’ONU

Les 12 et 20 mai, au siège des Nations unies à New York (États-Unis), se sont tenues des séances de présentation et de discussion sur l’Initiative ONU80, une proposition de réforme des Nations unies à l’occasion du 80 e anniversaire de la fondation de l’organisation.

Lors de son intervention, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a affirmé que le Vietnam soutient toujours les initiatives visant à améliorer l’efficacité et la cohérence du système onusien, afin de mieux répondre aux besoins des États membres.

Soulignant que le Vietnam a depuis longtemps activement participé et pris les devants dans les efforts de réforme des Nations unies - notamment à travers la mise en œuvre de l’initiative "Unis dans l’action" (Delivering as One) sur son territoire - l’ambassadeur a estimé que l’Initiative ONU80 doit adopter une approche globale et cohérente, tout en tenant compte des autres processus de réforme actuellement en discussion au sein de l’ONU.

Le chef de la Mission vietnamienne a également insisté sur le fait que les États membres doivent jouer un rôle central dans les discussions et la mise en œuvre de l’Initiative ONU80, afin de garantir sa durabilité, sa transparence et sa conformité avec les intérêts de la communauté internationale.

