Le secrétaire général Tô Lâm rencontre de jeunes talents des minorités ethniques

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a rencontré le 26 décembre à Hanoï des élèves, étudiants et jeunes issus des minorités ethniques ayant obtenu des résultats remarquables.

Cette rencontre visait à honorer l’intelligence, la persévérance et l’aspiration au progrès de la jeunesse des communautés ethniques à travers le pays.

À cette occasion, un représentant du Comité des affaires ethniques a présenté un rapport détaillé sur le parcours académique de ces jeunes talents, tandis que plusieurs d’entre eux ont partagé leurs réussites personnelles ainsi que leur détermination à surmonter les difficultés géographiques et sociales.

Prenant la parole, le secrétaire général Tô Lâm a rappelé que l’histoire de la révolution vietnamienne est profondément marquée par les contributions héroïques et les sacrifices immenses des minorités ethniques. Il a réaffirmé la position constante du Parti, qui place les affaires ethniques et la mise en œuvre des politiques en faveur des minorités au cœur des missions stratégiques de l’ensemble du système politique.

Il a précisé que le développement des zones montagneuses et des régions peuplées par les minorités ethniques est une condition sine qua non pour la stabilité politique, le développement durable et la consolidation de la grande union nationale. Grâce aux politiques mises en œuvre ces dernières années, les infrastructures socio-économiques de ces régions et la vie des habitants se sont nettement améliorées, le système politique de base est consolidé, la défense et la sécurité sont maintenues, renforçant ainsi la confiance de la population envers l'État.

Le dirigeant a particulièrement salué les progrès réalisés dans le domaine de l’éducation, notamment le renforcement du réseau d’internats et d’établissements scolaires, ainsi que l’efficacité des programmes de bourses et d’exonération des frais de scolarité. Selon lui, la réussite de ces jeunes démontre que, quelles que soient les circonstances, le savoir et la détermination ouvrent la voie à l’avenir. Il s’est dit convaincu qu’ils deviendront de futurs intellectuels, entrepreneurs, scientifiques et cadres, contribuant activement à la prospérité du pays.

Dans cette optique, Tô Lâm a formulé des orientations précises à l’intention des ministères et organismes compétents. Il a demandé au Comité des affaires ethniques de revoir et de perfectionner les politiques de soutien à long terme, ainsi que de multiplier les modèles éducatifs performants dans les zones les plus reculées. Le ministère de l’Éducation et de la Formation est, quant à lui, appelé à faire du développement de l’enseignement dans les régions ethniques une priorité absolue, en mettant l’accent sur la détection des talents et l’octroi de bourses d’études à l’étranger pour les élèves les plus méritants.

En conclusion, le leader du Parti a exhorté la jeunesse issue des minorités ethniques à nourrir une soif permanente d’apprentissage, à maîtriser les technologies numériques et à faire preuve de créativité dans cette nouvelle ère de développement national. Il les a encouragés à être fiers de leur identité culturelle, de leurs langues et de leurs traditions, tout en s’engageant à devenir des piliers de solidarité au sein de leurs familles et de leurs communautés, afin de contribuer à un Vietnam toujours plus prospère.

