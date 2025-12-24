Zones montagneuses et ethniques

Le Vietnam lance un vaste programme d'investissement pour la période 2026-2030

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a signé la Résolution N°257/2025/QH15. Ce texte approuve l'investissement dans le Programme cible national pour l'édification de la Nouvelle ruralité, la réduction durable de la pauvreté et le développement socio-économique des zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques pour la période 2026-2030.

Pour la période 2026-2030, une enveloppe totale d'environ 423.000 milliards de dôngs (10,06 milliards de dollars) est mobilisée, répartie comme suit : 100.000 milliards du budget central, 300.000 milliards des budgets locaux et 23.000 milliards de crédits des politiques sociales.

Le programme vise à transformer les campagnes en zones modernes, durables et résilientes face au changement climatique. L'objectif est de doubler, voire tripler, le revenu moyen des habitants ruraux par rapport à 2020. Pour les minorités ethniques, le revenu devra atteindre la moitié de la moyenne nationale.

D'ici 2030, 65% des communes devront répondre aux normes de la Nouvelle ruralité, un chiffre qui devrait grimper à 85% d'ici 2035. Dans les zones de minorités ethniques, ce taux devra descendre sous la barre des 10%. Pour la période 2031-2035, les efforts se poursuivront avec l'objectif de voir 85% des communes certifiées et d'augmenter encore les revenus de 1,6 fois par rapport à 2030.

Parallèlement, la Résolution N°261/2025/QH15 introduit des mécanismes et politiques spéciaux pour la santé publique. Elle prévoit notamment une prise en charge à 100% des frais médicaux pour les ménages proches de la pauvreté et les personnes âgées de 75 ans et plus bénéficiant d'une pension sociale ; l'augmentation des remboursements pour les personnes vulnérables et à faible revenu ; le financement par l'assurance maladie du dépistage et du diagnostic précoce de certaines maladies ; la mise en œuvre progressive de la gratuité des frais hospitaliers de base.

Enfin, l'Assemblée nationale définit des orientations pour renforcer l'intégration internationale du Vietnam. Cette stratégie place les citoyens et les entreprises au centre de la dynamique diplomatique. Elle prévoit également des régimes de rémunération attractifs pour les cadres des affaires étrangères, afin de garantir la défense des intérêts nationaux dans cette nouvelle phase de développement.

