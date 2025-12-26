Les 80 ans de l’Assemblée nationale à travers les histoires des délégués

Le documentaire 80 năm - Mạch nguồn chảy mãi (80 ans - La source qui coule à jamais) des auteurs du Journal et de la Radio-Télévision de Dak Lak a eu l’honneur de recevoir le prix C dans la catégorie Télévision lors de la cérémonie des Prix Diên Hông, qui s'est tenue le 18 décembre.

Photo : Capture d'écran/CVN

Dans l’histoire des 80 ans de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, il existe des histoires qui ne sont pas seulement écrites par des résolutions et des bulletins de vote, mais aussi par la confiance et la responsabilité de nombreuses générations de députés issus de diverses ethnies, religions et régions.

Faisant l’éloge de cet esprit, le documentaire 80 ans - La source qui coule à jamais des auteurs Dào Pham Hoàng Quyên, Lê Văn Thê, Pham Thanh Hai, Nguyên Quôc Bao, Lê Tu Anh, Hà Huong Lan, Cao Van Hoàng, Nguyên Câm Trang a été récompensé lors de la 4e cérémonie de remise des Prix nationaux de la presse sur l’Assemblée nationale et les Conseils populaires (Prix Diên Hông).

Une famille, trois générations et quatre délégués

Photo : Capture d'écran/CVN

Selon Nguyên Quôc Bao, réalisateur, scénariste et représentant du groupe d’auteurs de ce documentaire, l'idée de l’ouvrage vient du désir de raconter l'histoire des 80 ans de l’AN non seulement à travers les grandes étapes historiques ou les réalisations législatives, mais aussi à travers des personnes concrètes, des vies liées au peuple.

En menant des recherches sur l'Assemblée nationale, les auteurs ont été particulièrement impressionnés par l'histoire de la famille Niê Kdam, dont 4 membres, répartis sur 3 générations, ont été députés de la première à la XVe législature. En particulier, le docteur Y Ngông Niê Kdam a été député pendant 51 ans. C'est un cas unique dans l'histoire de l'Assemblée nationale du Vietnam.

À partir de cette histoire, le groupe d’auteurs veut construire une ligne de conduite dans ce documentaire : l’Assemblée nationale est un courant de conviction et de responsabilité qui est transmis de génération en génération.

Pour mettre en valeur le thème de l’ouvrage, le groupe d’auteurs a choisi l’histoire sur le courant des générations, dont la famille de Niê Kdam est considérée comme l’axe central. À partir de cet axe, le panorama de l’AN du Vietnam s’ouvre à travers des étapes historiques.

La première génération - Y Ngông Niê Kdam, député de la première législature de l’AN, est un fils d’élite des Ê dê et est le symbole de la politique de solidarité nationale dès les premiers jours de la naissance d’un Vietnam indépendant. Son histoire est liée aux élections générales de 1945, à la résistance contre les Français, à la construction des autorités, ainsi qu’aux politiques concernant les ethnies, l’éducation et la santé.

La deuxième génération - Y Ly Niê Kdam, député de la XIe Assemblée nationale, a repris le flambeau de son père en devenant lui aussi député, à un moment où le pays entrait dans une phase de renouveau et d'intégration. Il a soutenu les politiques concernant les ethnies, l'éducation et le développement durable du Tây Nguyên (les hauts plateaux du Centre).

La troisième génération de cette famille - Y Thanh Hà Niê Kdam et Phuc Binh Niê Kdam, députés de la XVe Assemblée nationale, représentent les aspirations de la nouvelle ère. Fiers de l'héritage de leur famille, ils doivent également faire face aux nouvelles exigences du développement, de l'intégration et à la tâche de ne laisser personne derrière.

Des sacrifices silencieux

Photo : ĐBND/CVN

À travers cette histoire, les auteurs veulent souligner le message : l’AN du Vietnam est le point de convergence de la voie de toutes les régions, ethnies et générations.

80 ans - La source qui coule à jamais n’est pas seulement une rétrospective en images et documents, mais suscite encore les émotions et contribue aux valeurs humaines, à la responsabilité et au sacrifice des députés à travers plusieurs générations.

Selon le groupe d’auteurs, ce qui les touche vraiment, ce sont les valeurs humaines cachées derrière les pages d’histoire apparemment arides. Lors de la collecte des documents, la lecture du mémoire de Y Ngông Niê Kdam, les rencontres avec des historiens et avec d'anciens dirigeants de l'Assemblée nationale, notamment les membres des générations de la famille Niê Kdam, ont permis à l’équipe de comprendre clairement qu’être député n’est pas seulement un honneur, mais aussi une contribution et un sacrifice silencieux.

"La récompense du prix C des Prix Diên Hông à notre équipe lors du 80e anniversaire des premières élections générales de l’AN du Vietnam constitue un cadeau pour nos efforts et affirme également les valeurs durables de la solidarité nationale et la responsabilité des députés", a souligné le reporter Nguyên Quôc Bao.

"Ce prix est aussi un rappel : la responsabilité des journalistes et des producteurs de documentaires politiques est de continuer à chercher, préserver et diffuser de telles sources, afin que l’histoire ne reste pas figée dans les archives, mais qu’elle vive dans le cœur du public", a partagé Nguyên Quôc Bao.

Vân Anh/CVN