L’empreinte des 80 ans de l’Assemblée nationale sur les timbres

Les timbres sont considérés comme des témoins historiques, associés aux repères importants du pays. Le parcours de 80 ans de l'Assemblée nationale du Vietnam est également reflété par des timbres.

Photo : ĐBND/CVN

Le 6 janvier 1946, tout le peuple vietnamien a participé aux premières élections générales de la première Assemblée nationale (AN).

C’est un jalon éminent qui ouvre une nouvelle ère : l’indépendance nationale liée à la démocratie et à la souveraineté du peuple.

L'Assemblée nationale a rapidement adopté la Constitution de 1946. Il s'agit d'un document d'une grande importance historique et juridique, qui affirme la souveraineté et l'indépendance du peuple, et jette les bases d'un nouvel appareil d'État selon le régime de la démocratie populaire.

Ensuite, la Constitution de 1959 est l'expression des idées sur la construction du socialisme, le fruit du processus de lutte pour la libération nationale, et jette les bases de la construction de l'État de droit socialiste.

Le 7 juillet 1960, le timbre "Constitution de la République démocratique du Vietnam" a été publié. Il a été dessiné par le peintre Bùi Trang Chuoc et imprimé à l’imprimerie Tiên Bô.

Symbole d’une Assemblée nationale unifiée

Photo : ĐBND/CVN

Le 30 avril 1975, la campagne Hô Chi Minh s'est achevée par une victoire totale, mettant fin à la longue résistance du pays. Depuis lors, le Vietnam a été réunifié. Un an après, le 25 avril 1976, les habitants des deux régions Nord et Sud participaient avec enthousiasme aux élections générales pour une Assemblée nationale unifiée. Pour saluer cet événement, le 10 avril 1976, la collection "Élections générales pour une Assemblée nationale unifiée" a été publiée. Cette collection comprend trois modèles dessinés par les peintres Trân Luong et Trân Huy Khanh.

Pendant la résistance contre les envahisseurs américains, il existait deux lignes de timbres révolutionnaires utilisés dans deux régions. Les timbres de la République démocratique du Vietnam ont été publiés par le gouvernement de la République démocratique du Vietnam et utilisés dans le Nord socialiste ; les timbres de la République du Sud du Vietnam ont été publiés par le gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud du Vietnam et utilisés dans les zones libérées au Sud.

Photo : ĐBND/CVN

Du 24 juin au 3 juillet 1976, la VIe législature de l’AN d’un Vietnam unifié a tenu sa première session à Hanoï. La collection "L’Assemblée nationale unifiée" comprenait deux modèles du peintre Lê Toàn Thiêt avec l’image de la carte du Vietnam, des fleurs de pêcher et d’abricotier, et les slogans "Le pays vietnamien est un, le peuple vietnamien est un" et "Indépendance, Réunification et Socialisme". Ces deux modèles ont été publiés lors de l’inauguration de la première session de la VIe Assemblée nationale (24 juin 1976). Cette session avait pour mission de proclamer à tout le monde la réunification intégrale du Vietnam.

Le 24 juin 1976, l’AN du Vietnam unifié a décidé de changer le nom du pays de République démocratique du Vietnam en République socialiste du Vietnam.

La collection "Le Vietnam unifié", avec un modèle, a été créée par les peintres Dô Viêt Tuân et Nguyên Hiêp. Ils ont dessiné la carte du Vietnam réunifié sur la base de l’image du tambour en bronze, symbole de la culture vietnamienne. À partir de ce moment, au Vietnam, il existe une seule ligne de timbres portant le nom : Vietnam.

Empreinte des jours importants

Photo : ĐBND/CVN

Le modèle publié en 1966 par le peintre Nguyên Viêt Tuân avait pour but de fêter le 20e anniversaire des premières élections générales (1946 - 1966).

Le 6 janvier 1986, une collection a été également lancée pour commémorer le 40e anniversaire des premières élections générales. Le peintre Dô Viêt Tuân était chargé de créer deux modèles pour cette collection. Les modèles représentaient l’image de la carte du Vietnam, du Président Hô Chi Minh et des couches sociales qui donnent leur vote pour choisir les délégués.

Photo : ĐBND/CVN

À l'occasion du 80e anniversaire des premières élections générales (1946-2026), afin de contribuer à une large sensibilisation des cadres, des membres du Parti et des différentes couches sociales à l'importance de ces premières élections générales, le bureau de l’AN, en collaboration avec le ministère des Sciences et des Technologies, a émis une collection de timbres "Célébration du 80e anniversaire des premières élections générales pour élire l’Assemblée nationale du Vietnam".

Cette série comprend deux modèles créés par le peintre Nguyên Du, avec des couleurs fortes et vives pour manifester la force de l’AN et de la République socialiste du Vietnam.

Au cours de l'histoire du pays, les timbres vietnamiens ont enregistré des événements et des moments marquants liés à la naissance et au développement du Vietnam. Ces timbres ont contribué à affirmer le rôle de l’AN dans l’édification et la défense du pays.

Vân Anh/CVN