Vietnam - Allemagne

50 ans de relations diplomatiques : histoire, présent et vision stratégique

L'année 2025 marquer les 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Allemagne. Cet anniversaire est l'occasion de revenir sur un partenariat unique, qui a surmonté l'éloignement géographique, les différences culturelles et politiques au fil du temps.

>> Vietnam - Allemagne : renforcement de la coopération en ressources humaines

>> Cinquante ans des relations Vietnam - Allemagne : empreintes et perspectives

>> Un ouvrage stratégique pour le 50e anniversaire des relations Vietnam - Allemagne

Photo : CTV/CVN

Le livre "50 ans de relations Vietnam - Allemagne : Partenaires dans le passé, le présent et l'avenir" a été présenté, dressant un bilan complet d'un parcours de coopération marqué par des liens historiques profonds.

Codirigés par le Professeur René Thiele, recteur de l'Université Vietnam - Allemagne (VGU), qui a également assuré l'intérim du recteur de l'Université des sciences appliquées de Francfort, en charge de la formation en gestion, de la recherche scientifique et de la coopération internationale, et par le professeur Andreas Stoffers, spécialiste de l'Asie du Sud-Est et de l'économie vietnamienne à l'Université de gestion appliquée (FOM) d'Essen, ce livre présente l'histoire des relations à travers les prismes des deux peuples qui ont connu la douleur de la division et la joie de l'unification.

Comme l'a souligné Helga Margarete Barth, ambassadrice d'Allemagne au Vietnam, dans le livre : "Les relations entre nos deux pays prouve que les différences ne sont pas des obstacles, mais des moteurs. L'Allemagne et le Vietnam partagent une précieuse qualité : la volonté de se relever des ruines pour bâtir la prospérité".

Partageant la vue d’un expert en économie, le professeur Andreas Stoffers souligne que le Vietnam est désormais un "pilier stratégique" de l'Allemagne en Asie du Sud-Est, marquant la transition d'un modèle basé sur l'aide vers un partenariat d'affaires équilibré.

L’auteur rappelle le jalon de la "Déclaration de Hanoi de 2011" qui marque l’établissement du partenariat stratégique Vietnam - Allemagne, démontrant la confiance politique entre les deux pays au plus haut niveau et posant les bases d'une coopération bilatérale approfondie dans plusieurs domaines au cours de toute la décennie suivante.

L'Accord de libre-échange EVFTA est identifié comme le levier économique majeur, facilitant l'accès des entreprises allemandes au marché de l'ASEAN tout en apportant des technologies de pointe au Vietnam.

Le livre met en avant le rôle crucial de la communauté de plus de 200.000 Vietnamiens en Allemagne. La "génération dorée" - les jeunes Vietnamiens nés en Allemagne - est perçue comme un lien précieux capable de piloter des projets internationaux sans barrière culturelle.

Dans le domaine de l'éducation, le professeur René Thiele cite l'Université Vietnam - Allemagne (VGU) comme le projet phare, symbolisant l'engagement à long terme des deux gouvernements dans la formation de haute qualité et le transfert de connaissances.

Pour les 50 prochaines années, les auteurs prévoient une "coopération verte". L'Allemagne a besoin de la dynamique du Vietnam pour ses engagements climatiques mondiaux, tandis que le Vietnam sollicite les technologies allemandes pour sa transition énergétique. L'ouvrage conclut que cette "confiance stratégique", bâtie sur l'humain et l'innovation, garantira la prospérité des décennies à venir.

VNA/CVN