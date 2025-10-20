Le secrétaire général Tô Lâm entame une visite officielle en Finlande

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, accompagné de son épouse Ngô Phuong Ly et d’une délégation de haut niveau du Vietnam, est arrivé à 18h30, heure locale (22h30, heure de Hanoï), le 20 octobre, à l’aéroport international d’Helsinki, entamant ainsi sa visite officielle en Finlande à l’invitation du président finlandais Alexander Stubb.

La délégation a été accueillie à l'aéroport international d’Helsinki par, du côté finlandais, Mika Koskinen, directeur du Protocole du ministère des Affaires étrangères, et Pekka Juhani Voutilainen, ambassadeur de Finlande au Vietnam.

Du côté vietnamien, se trouvaient l’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Vietnam en Finlande, Pham Thi Thanh Binh, ainsi que le personnel de l’ambassade du Vietnam à Helsinki.

La Finlande a établi ses relations diplomatiques avec le Vietnam le 25 janvier 1973. L’ambassade de Finlande à Hanoï a été ouverte en 1974, tandis que le Vietnam a inauguré son ambassade à Helsinki à la fin de l’année 2005. Depuis lors, les deux pays entretiennent et développent des relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme solides et fructueuses.

Cette visite constitue la plus haute rencontre bilatérale entre les dirigeants des deux pays, témoignant de l’importance particulière que le Vietnam accorde à ses liens d’amitié traditionnelle et de coopération diversifiée avec la Finlande. Elle intervient à un moment significatif, après la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1973-2023), marquant un demi-siècle de partenariat durable et ouvrant une nouvelle phase de coopération pour les cinquante prochaines années.

La visite du secrétaire général Tô Lâm représente une étape importante dans les relations bilatérales, offrant une impulsion nouvelle à la définition d’un partenariat stratégique dans les domaines d’avenir.

Les deux parties devraient échanger en profondeur sur les orientations de coopération dans les secteurs de l’économie, du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’innovation, de l’éducation et de la formation, ainsi que de la protection de l’environnement et des énergies propres – des domaines où la Finlande dispose d’atouts reconnus et que le Vietnam s’efforce de développer en priorité.

