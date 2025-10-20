Le Vietnam souhaite approfondir ses liens multiformes avec la Hongrie

Le Vietnam attache toujours de l'importance à son amitié traditionnelle et à sa coopération multiforme avec la Hongrie, son premier partenaire global en Europe centrale et orientale, et souhaite la renforcer, a affirmé le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân.

>> Le Vietnam et la Hongrie renforcent leur diplomatie parlementaire

>> HCM-Ville incarne l'essor du Vietnam moderne, selon le président de l'AN hongroise

>> Un nouvel élan pour le partenariat Vietnam - Hongrie

>> Le président vietnamien reçoit le président de l’Assemblée nationale de Hongrie

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de son entretien avec le président de l'Assemblée nationale hongroise, Kover Laszlo, à l'issue d'une cérémonie d'accueil officielle à Hanoï le 20 octobre, le président Trân Thanh Mân a souligné l'amitié et la coopération de longue date entre les deux pays. Il a exprimé la profonde gratitude du Vietnam pour le précieux soutien apporté par la Hongrie dans sa lutte pour l'indépendance nationale et la réunification, ainsi que dans le processus actuel de construction et de développement du pays.

De son côté, le président de l'Assemblée nationale hongroise a salué les réalisations exceptionnelles du Vietnam en matière de développement socio-économique et d'intégration internationale, soulignant qu'il restait un potentiel considérable de collaboration bilatérale dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, du tourisme, de l'éducation et de la formation. Il a affirmé que, dans le cadre de la politique étrangère hongroise d'"ouverture à l'Est", le Vietnam était considéré comme le partenaire le plus important du pays en Asie du Sud-Est et que la Hongrie souhaitait approfondir ses relations bilatérales dans tous les domaines.

Les deux parties ont hautement apprécié les récents progrès réalisés dans les relations bilatérales, illustrés par des échanges fréquents de haut niveau et une coopération croissante entre les deux parlements, grâce à des rencontres et des contacts réguliers entre dirigeants, commissions et groupes d'amitié, ainsi qu'à une étroite coordination au sein des forums interparlementaires, notamment l'Union interparlementaire (UIP).

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les échanges de haut niveau par tous les canaux afin de consolider la confiance politique et la compréhension mutuelle, jetant ainsi les bases d'une coopération plus large et plus approfondie. Ils ont également convenu de promouvoir la collaboration dans les domaines de la science et de la technologie, de l'éducation et de la formation, des ressources naturelles et de l'environnement, de la santé, de la culture et du tourisme.

Les deux parties sont parvenues à un consensus sur le thème principal du sixième séminaire législatif entre leurs Assemblées nationales, prévu au premier semestre 2026, et se sont engagées à poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel lors des forums parlementaires régionaux et internationaux afin de contribuer à la paix, à la coopération et au développement.

Les deux dirigeants ont réaffirmé l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol en mer Orientale, ainsi que du règlement des différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Le président Trân Thanh Mân a également suggéré que l'Assemblée nationale hongroise et les autorités compétentes créent des conditions favorables à l'intégration réussie de la communauté vietnamienne en Hongrie et à une vie stable.

À l'issue des entretiens, le président de l'Assemblée nationale hongroise Kover et son entourage ont assisté à la 10e séance de la XVe Assemblée nationale du Vietnam.

VNA/CVN