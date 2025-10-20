AN : l’audit de l’État se concentre sur les questions clés d’intérêt public

En matière de lutte contre la corruption, le gaspillage et autres pratiques néfastes, au cours du mandat 2021-2026, le Bureau d’audit de l’État du Vietnam (SAV) a fourni 1.749 rapports et documents aux agences compétentes pour leurs activités d’inspection, d’enquête et de supervision, soit près de quatre fois plus que lors du mandat précédent.

Il a également transmis 17 dossiers à l’Agence de police judiciaire pour clarification d’éventuelles violations de la loi et a audité directement deux dossiers présentant des signes de corruption, sous la direction du Comité central de pilotage pour la prévention et le contrôle de la corruption, du gaspillage et des phénomènes négatifs.

Lors de la présentation du rapport de performance du SAV pour la période 2021-2026 à la 15e Assemblée nationale le 20 octobre, l'auditeur général de l'État, Ngô Van Tuân, a déclaré que le secteur avait mis en œuvre de nombreuses mesures pour remédier fondamentalement aux chevauchements et aux doublons avec les agences d'inspection et de supervision. Il a également innové significativement dans ses méthodes d'audit, passant d'une simple "inspection et détection" à "l'analyse, la prévision et les recommandations d'amélioration des politiques", tout en se concentrant sur les domaines présentant des risques élevés de pertes de revenus et de fraude.

Souhaitant promouvoir les applications technologiques en audit, le SAV a introduit l'analyse de données et expérimenté l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour soutenir ses activités d'audit. Il a également appliqué la télédétection à l'audit des ressources naturelles et des minéraux, et a fait appel à des consultants pour évaluer la qualité des projets lors des audits d'investissement.

Résumant les résultats de l'audit pour la période 2021-2026, Tuân a indiqué qu'au 30 septembre, la SAV avait proposé des règlements financiers totalisant plus de 254.000 milliards de dôngs (9,64 milliards de dollars) et plus de 125 millions de dollars. Elle a également recommandé l'annulation, la modification, le complément ou l'adoption de nouvelles dispositions pour 938 documents juridiques et administratifs jugés non conformes à la réglementation nationale ou aux réalités pratiques, soit une augmentation de 19,3% par rapport à la période 2016-2021.

Le taux moyen de mise en œuvre des recommandations en matière de gestion financière a atteint 90%, un taux nettement supérieur aux 74,7% de la période précédente.

Pour la prochaine période, la SAV prévoit de se concentrer sur le perfectionnement du cadre juridique, conformément à la Résolution N° 66-NQ/TW du Bureau politique sur la réforme de l'élaboration et de l'application des lois afin de répondre aux besoins de développement national dans la nouvelle ère. Cela servira de base au renouvellement des structures organisationnelles et des mécanismes opérationnels, tout en améliorant la qualité des ressources humaines.

Le secteur continuera de promouvoir la transformation numérique et l'application des technologies, et se concentrera sur l'audit des questions urgentes d'intérêt public soulevées par l'Assemblée nationale, les électeurs et la société.

VNA/CVN