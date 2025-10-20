Vers un congrès national d’émulation patriotique exceptionnel et inspirant

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Conseil central de l’émulation et des récompenses, a présidé le 20 octobre la 14 e réunion du Conseil consacrée à l’examen des préparatifs du 11 e Congrès national d’émulation patriotique et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de 2025 ainsi que de l’ensemble du mandat 2020-2025, en l’honneur du XIV e Congrès national du Parti.

Lors de la réunion, le chef du gouvernement a rappelé plusieurs mouvements d’émulation marquants de ces cinq dernières années, notamment dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, l’élimination des logements précaires et délabrés - achevée plus de quatre ans avant l’échéance -, ainsi que la construction des lignes électriques de 500 kV en un temps record.

Le Premier ministre a souligné que de nombreux mouvements d’émulation se poursuivent au sein du Parti, du peuple et de l’armée, faisant émerger des modèles exemplaires à diffuser largement.

L’objectif, a-t-il déclaré, est de faire du 11ᵉ Congrès national d’émulation patriotique, prévu en décembre prochain, un événement marquant, à la hauteur des réalisations socioéconomiques des cinq dernières années et en hommage au XIVe Congrès national du Parti.

En tant que président du Conseil central de l’émulation et des récompenses, le Premier ministre a proposé de fixer la date du Congrès dans la première quinzaine de décembre 2025, en coordination avec le calendrier de la 10e session de l’Assemblée nationale.

Concernant la mise à l’honneur des modèles exemplaires, il a demandé au Conseil de coopérer avec la Télévision du Vietnam (VTV) pour présenter dignement chaque figure méritante et de réexaminer les dossiers nécessitant une distinction, notamment les titres de "Héros du travail" et de "Héros des forces armées populaires".

Il a cité en particulier les nombreux exemples remarquables issus de la lutte contre la COVID-19 et de la construction d’infrastructures stratégiques.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’organiser le Congrès de manière solennelle, sérieuse, exceptionnelle et inspirante, tout en assurant une large résonance et une sécurité optimale.

Il a chargé le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec la VTV, de préparer des programmes culturels et artistiques spéciaux pour marquer l’événement.

VNA/CVN