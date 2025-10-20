Près de 100% des pétitions à l’Assemblée nationale ont été traitées

À travers les rencontres avec les électeurs, 1.472 pétitions ont été recueillies et transmises aux organes compétents, dont 97,4% ont été traitées et ont reçu une réponse, a déclaré, le 20 octobre, Duong Thanh Binh, président de la Commission des pétitions et de la supervision de l’Assemblée nationale.

>> Construire une justice rigoureuse, intègre, au service de la Patrie et du peuple

>> Le Parquet populaire récupère 2,83 milliards de dollars d’avoirs corrompus

>> AN : l’audit de l’État se concentre sur les questions clés d’intérêt public

Photo : VNA/CVN

Lors de la présentation du rapport sur les résultats du traitement des pétitions à la 10e session en cours de l’Assemblée nationale à Hanoï, le responsable a indiqué que l’Assemblée nationale et ses organes avaient traité et répondu à l’ensemble des 39 pétitions reçues, soit un taux de 100%.

Selon lui, les électeurs se sont déclarés satisfaits et ont salué le profond renouveau des activités parlementaires, devenues davantage démocratiques, transparentes et ouvertes. De nombreuses préoccupations exprimées par les électeurs ont été prises en compte et intégrées dans les activités législatives et de supervision.

Pour leur part, le gouvernement, les ministères et les organismes centraux ont traité et répondu à 1.372 pétitions sur 1.410, soit 97,3%.

Les électeurs ont apprécié la direction résolue du gouvernement et des ministères dans la promotion du développement économique et la stabilisation de la vie de la population.

Le traitement des pétitions a été considéré comme une priorité, tandis que la qualité des réponses ne cesse de s’améliorer, a souligné Duong Thanh Binh.

Le responsable a estimé que le traitement rapide et opportun des pétitions illustrait la grande responsabilité du Parti, de l’État, du gouvernement et des ministères envers la population.

Cette démarche contribue à lever les obstacles, à favoriser le développement socio-économique et à renforcer la confiance des électeurs, a-t-il conclu.

VNA/CVN