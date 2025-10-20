Les électeurs soumettent cinq groupes de questions à l’Assemblée nationale

De l’administration locale à deux niveaux aux projets de documents du XIV e Congrès national du Parti, à l’accueil des citoyens et au traitement des plaintes et dénonciations, en passant par la lutte contre les contrefaçons, la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, les électeurs ont exprimé leurs opinions lundi 20 octobre à la 10 e session de la XIV e législature.

Photo : VNA/CVN

Dans un rapport de synthèse présenté devant l’Assemblée nationale, au nom du présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, son président Dô Van Chiên a proposé au Parti et à l’État de continuer d’orienter et de publier des directives et des mesures énergiques de mise en œuvre de l’administration locale à deux niveaux après la fusion en veillant à sa rationalisation, son efficience et son efficacité, et en simplifiant et en réduisant les procédures administratives dans tous les domaines de la vie sociale.

Le responsable a ensuite proposé au Parti et à l’État de veiller à la réception, à la synthèse et à l’accueil des opinions du public sur les projets de documents du XIVe Congrès national du Parti, à la direction de l’organisation des élections législatives de la XVIe législature et des élections des Conseils populaires de différents échelons pour le mandat 2026-2031.

Il a également proposé au Parti et à l’État de renforcer la direction, l’inspection et le traitement strict, conformément aux règlements du Parti et aux lois de l’État, les organismes d’État et des personnes compétentes qui n’appliquent pas ou n’appliquent pas pleinement ou ne respectent pas les réglementations légales dans le travail d’accueil des citoyens, de traitement de leurs plaintes et dénonciations.

Dô Van Chiên a proposé au Parti et à l’État de continuer de renforcer la direction énergique et efficace du travail de prévention et de lutte contre la production, le commerce et le transport des produits contrefaits et de mauvaise qualité, l’exploitation du cyberespace à des fins de menace et d’escroquerie, de diffusion des informations inventées en vue de déconcerter la population.

Il a enfin proposé au Parti et à l’État de prêter attention à la synthèse, à l’évaluation et à la recherche de solutions globales, fondamentales, synchrones et réalisables en matière de planification, de ressources et de gouvernance pour prévenir, lutter et atténuer les dommages causés par les tempêtes et les inondations dans un contexte de changement climatique de plus en plus imprévisible.

Selon le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, le présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam avait reçu 114 rapports avec au total 2.403 avis des électeurs envoyés à la 10e session de l’Assemblée nationale de la XVe législature.

Cette session qui s’est ouverte lundi 20 octobre à Hanoi pour durer environ 40 jours, est la dernière de la XVe législature avec au menu l’examen et l’adoption de 53 projets de loi et résolutions, une démarche destinée à ouvrir la voie à l’innovation créative, en plaçant la vie et les intérêts du peuple au cœur des politiques.

VNA/CVN