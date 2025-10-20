Message du PM à la 16e Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement

À l'occasion de l'ouverture de la 16 e session de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED 16), qui s'est tenue le 20 octobre en Suisse, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a envoyé un message vidéo dans lequel il a partagé trois messages clés pour promouvoir une économie mondiale plus juste, inclusive et durable.

Photo : VNA/CVN

Sous le thème "Façonner l'avenir : stimuler la transformation économique pour un développement équitable, inclusif et durable", la CNUCED 16 représente une occasion cruciale de redéfinir le commerce mondial dans un contexte marqué par des incertitudes croissantes.

Dans son message, le Premier ministre vietnamien a mis en avant trois axes principaux :

Premièrement, il a souligné que le monde traverse un tournant historique qui exige de profonds changements de pensée et d'action. Il a réaffirmé que l'être humain doit être au cœur du développement, non seulement comme objectif, mais aussi comme sujet et moteur. À cet égard, il a estimé essentiel de s'appuyer sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique, ainsi que sur la protection de l'environnement et le bien-être social, pour parvenir à un développement rapide et durable.

Ensuite, il a lancé un appel urgent au renforcement de la solidarité internationale, à la promotion du multilatéralisme et à une collaboration étroite pour stimuler le développement mondial. Il a souligné que les défis actuels sont universels, globaux et mondiaux, rendant essentielle l'instauration d'un ordre mondial juste, transparent et fondé sur des règles. Selon le Premier ministre, cela constitue une condition indispensable à la paix, à la stabilité, à la coopération et à une prospérité partagée. Il a également plaidé pour une réforme profonde et efficace du système commercial et financier multilatéral, avec une approche ouverte, équitable et inclusive répondant aux intérêts de tous les pays.

Enfin, il a réaffirmé la politique étrangère du Vietnam fondée sur l'indépendance, l'autodétermination, la diversification et la multilatéralisation. Il a affirmé que le Vietnam était un partenaire fiable, un ami de tous les pays et un membre responsable de la communauté internationale. Il a exprimé le ferme soutien de son pays au rôle central des Nations Unies dans la promotion d'un environnement pacifique, de la coopération et la résolution des défis mondiaux, notamment le commerce, l'investissement et le développement durable et inclusif.

La CNUCED16, co-organisée par la Suisse et la CNUCED, se tiendra du 20 au 23 octobre et réunira des chefs d'État et de gouvernement, des ministres du commerce et des finances, des économistes lauréats du prix Nobel, des dirigeants d'organisations internationales et des experts de renom. Cet événement abordera les principales tendances politiques et les principaux défis du contexte économique et politique actuel.

Lors d'une conférence de presse précédant l'événement, la secrétaire générale de la CNUCED, Rebeca Grynspan, a souligné l'importance de cette conférence, la qualifiant de réunion commerciale des Nations unies la plus importante de ces quatre dernières années. Selon Rebeca Grynspan, les décisions prises lors de la CNUCED16 auront un impact durable sur l'avenir du commerce, les politiques de développement mondial et les débats futurs.

