Tây Ninh

Quinze citoyens vietnamiens remis par les autorités cambodgiennes

Le 20 octobre, les autorités vietnamiennes ont procédé au rapatriement de 15 citoyens vietnamiens (quatorze hommes et une femme) via le poste frontalier international de Xa Mat (province méridionale de Tây Ninh), en coordination avec les forces compétentes cambodgiennes. Ces individus sont originaires de neuf villes et provinces différentes du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Les premières vérifications ont permis de distinguer deux cas : un citoyen a été appréhendé et expulsé par les autorités cambodgiennes pour résidence illégale dans la province de Siem Reap. Les quatorze autres avaient franchi la frontière, légalement ou illégalement, dans le but de travailler au sein d'entreprises de jeux en ligne au Cambodge.

Il est important de noter que parmi ces citoyens, trois individus (tous résidant dans la province de Vinh Long) sont potentiellement des victimes de la traite des êtres humains. Leurs familles avaient déjà alerté les autorités, ce qui a conduit l'Agence d'enquête de la Police de la province de Vinh Long à ouvrir un dossier pour approfondir les investigations.

Les quinze citoyens ont été transférés aux services de police de leurs villes et provinces d'origine respectives afin d'assurer un suivi approprié et de garantir un traitement conforme à la législation vietnamienne en vigueur.

