Le président vietnamien reçoit le président de l’Assemblée nationale de Hongrie

Le président de la République, Luong Cuong, a reçu dans l’après-midi du 20 octobre, au Palais présidentiel, le président de l’Assemblée nationale de Hongrie, Kover Laszlo, en visite officielle au Vietnam du 18 au 22 octobre à l’invitation du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong s’est réjoui d’accueillir le président Kover Laszlo au moment où les deux pays se préparent à célébrer le 75ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2025. Il a exprimé sa profonde gratitude pour le précieux soutien que la Hongrie a accordé au Vietnam durant la lutte pour l’indépendance nationale ainsi que dans son œuvre actuelle de construction et de développement du pays.

Affirmant que le Vietnam attache une grande importance au renforcement de ses relations avec la Hongrie, le président a souligné que ce pays constitue un partenaire prioritaire de premier rang et le premier partenaire global du Vietnam en Europe centrale et orientale.

Pour sa part, le président de l’Assemblée nationale Kover Laszlo a fait part de sa joie de revenir au Vietnam dix ans après sa dernière visite. Il a transmis les salutations cordiales du président Sulyok Tamás et des dirigeants hongrois au président Luong Cuong, tout en remerciant les dirigeants vietnamiens pour leur accueil chaleureux, empreint de respect et d’amitié.

Au cours de la rencontre, les deux dirigeants se sont félicités des avancées positives enregistrées dans les relations Vietnam–Hongrie ces dernières années, notamment depuis l’établissement du Partenariat global en 2018. Les échanges politiques et diplomatiques se sont intensifiés, la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’éducation, de la culture, de la défense et de l’environnement s’est renforcée, tandis que le commerce bilatéral s’est maintenu à environ un milliard de dollars par an sur la période 2020–2024.

Le président Luong Cuong a hautement apprécié les résultats de l’entretien entre les présidents des deux Assemblées nationales, estimant que les organes législatifs jouent un rôle essentiel dans la création d’un cadre juridique favorable au développement des liens bilatéraux et à la consolidation du partenariat global Vietnam - Hongrie.

Photo : VNA/CVN

Afin de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale, le chef de l’État a proposé de multiplier les échanges et visites de délégations à tous les niveaux, de renforcer la confiance politique et de promouvoir la coopération économique, commerciale et d’investissement, avec pour objectif de doubler le commerce bilatéral pour atteindre 2 milliards de dollars dans un avenir proche. Il a également souhaité intensifier la coopération dans les domaines de l’éducation, de la science et de la technologie, de la culture, du tourisme, du travail et dans d’autres secteurs où les deux pays peuvent se compléter mutuellement.

Le président de l’Assemblée nationale Kover Laszlo a pleinement souscrit à ces orientations, affirmant que les deux organes législattifs continueront à collaborer étroitement pour mettre en œuvre les accords conclus au plus haut niveau et soutenir les gouvernements dans le renforcement des liens de coopération dans tous les domaines.

Il a précisé que la Hongrie encouragera activement les autres États membres de l’Union européenne à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA) et appuiera la Commission européenne dans ses démarches visant à lever le "carton jaune" IUU imposé aux produits de la pêche vietnamiens.

Le dirigeant hongrois a par ailleurs salué la contribution positive de la communauté vietnamienne en Hongrie au développement économique et social du pays d’accueil, tout en affirmant que les autorités hongroises continueront à créer des conditions favorables à leur intégration et à leur stabilité.

Sur le plan multilatéral, les deux dirigeants ont convenu de poursuivre une coordination étroite et de se soutenir mutuellement au sein des forums internationaux, notamment aux Nations unies et dans le cadre de la coopération ASEAN - UE. Ils ont réaffirmé leur attachement au règlement pacifique des différends, dans le respect du droit international, afin de préserver la paix, la stabilité et la coopération dans chaque région.

À cette occasion, le président Kover Laszlo a transmis au président Luong Cuong l’invitation officielle du président Sulyok Tamás à effectuer une visite en Hongrie. Le président Luong Cuong a accepté avec plaisir cette invitation.

VNA/CVN