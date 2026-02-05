Le secrétaire général Tô Lâm arrive à Vientiane, entamant sa visite d’État au Laos

Dans la matinée du 5 février, l’avion spécial transportant le secrétaire général Tô Lâm et la haute délégation vietnamienne a atterri à l’aéroport international de Wattay, à Vientiane, marquant le début de la visite d’État du dirigeant vietnamien en République démocratique populaire lao.

Photo : VNA/CVN

Cette visite s’effectue à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith.

Pour accueillir le secrétaire général Tô Lâm, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân et la haute délégation, la partie lao comprenait Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat ; Phet Phomphiphak, membre du Bureau politique et chef du Bureau central du Parti ; Thongsalith Mangnomek, membre du Bureau politique et ministre de l'Éducation et des Sports ; Thongsavanh Phomvihane, ministre des Affaires étrangères ; Khemmani Pholsena, chef du Bureau présidentiel ; Bounleua Phandanouvong, chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti ; Bouakhong Nammavong, ministre et chef du Bureau du Premier ministre ; Adsaphangthong Siphandone, secrétaire du Comité du Parti de Vientiane ; Sanya Praseuth, président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale, et l'ambassadeur du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh.

Côté vietnamien, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, son épouse, le personnel de l’ambassade, ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne et des étudiants vivant au Laos étaient également présents. Dans une atmosphère chaleureuse et fraternelle, des jeunes filles et des enfants lao ont offert des fleurs au secrétaire général Tô Lâm, tandis que de nombreux habitants agitaient les drapeaux nationaux le long du parcours.

Cette visite intervient juste après le plein succès du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du XIIᵉ Congrès national du PPRL. Le choix du Laos comme première destination du secrétaire général Tô Lâm et de la haute délégation du Parti et de l’État vietnamiens pour le nouveau mandat – première visite d’État accueillie par le Laos depuis son XIIᵉ Congrès, et intervenue un peu plus d’une semaine seulement après la visite au Vietnam du secrétaire général et président lao, premier chef d’État étranger reçu par le Vietnam à l’issue du XIVᵉ Congrès – revêt une profonde signification politique, illustrant clairement la constance, l’importance particulière et la priorité de tout premier plan que le Vietnam accorde aux relations Vietnam - Laos.

Photos : VNA/CVN

La visite est l’occasion pour les deux Partis et les deux États de réaffirmer la tradition de solidarité spéciale et fidèle entre le Vietnam et le Laos, une relation exceptionnelle, étroitement soudée, éprouvée et forgée, puis constamment enrichie au fil des périodes historiques. Elle traduit également la plus haute détermination politique des dirigeants de haut niveau des deux pays à promouvoir un développement des relations bilatérales de plus en plus substantiel et efficace.

